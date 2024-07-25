連詩雅曬首張全家福！被讚「化全妝」靚靚生B好神奇！陳家樂反而似坐月

連詩雅（Shiga）剛誕下「小公主」Camila一星期，今日Shiga終於正式post出全家福，靚媽一啲孕味味都冇，不過原來背後有苦自己知！

連詩雅post出一家三口合照，相中Shiga一啲都唔似剛剛生完，都係咁靚，頭髮仲一啲都唔笠；反而老公陳家樂就頭戴漁夫帽，好似佢先係坐月嗰個咁呀！Shiga留言：「Our first family portrait原來咁就過咗差唔多一星期，現在已經係媽媽啦！出院嗰刻望住Bb，突然間好感觸哭起來，咁就過咗9個幾月……望住呢個小生命，我只係想著，好想以後將最好給她，好想好好保護她、愛護她，希望她好好成長，開心快樂活著每一天就夠了。#第一張一家三口嘅合照#爭咁屋企兩個寶貝（家中兩隻狗狗）#咁就一家五口啦#感恩」

雖然Shiga表面上好輕鬆，不過原來生完B之後身體都有啲變化，日前佢Post出腫到好誇張嘅雙腿，Shiga留言：「整個懷孕期反而從來冇腳腫過，生之前都完全冇事，但係生完之後竟然腫豬蹄咁！」不過幸好Shiga本身非常瘦，就算腫咗都仲係slim，相信都好快會恢復到！

另外，有唔少網民都非常好奇點解Shiga去生仔之前都可以keep住靚靚，生完bb一刻都可以化晒全妝同bb、老公影合照，生過嘅朋友都表示生完都「灰頭土臉」，覺得好神奇。Shiga都忍唔住喺story分享佢嘅「秘訣」，post出靚靚自拍片，表示：「用孕婦都安全嘅膠水植咗上下眼睫毛，咁就日日起身都好似Full MakeUp咁啦。冇搽其他嘢都可以做到呢個效果。」不過其實都要Shiga天生皮膚好，先可以素顏都咁容光煥發呀！