歐陽震華《直播靈接觸》自爆11年前因急性肺炎昏迷遇牛頭馬面！電視城曾遭鬼魂拍醒開工？

由梁思浩、黃耀英、彭翔翎主持的《直播靈接觸》昨晚播出首季的最後一集，梁思浩邀請到有「收視福將」之稱的歐陽震華做嘉賓，他形容歐陽震華絕對是娛樂圈中最好運的三甲人馬之一，其中一次入院的經歷，憑他的福德夠厚，能夠在死亡邊緣救回來。

歐陽震華再次重返TVB接受訪問，分享自己死裡重生的經歷，整個過程中，梁思浩都以震華來稱呼老友，配合早前歐陽震華聲稱不再用英文名「Bobby」的決定。歐陽震華表示從來沒有抗拒有靈體存在的事，亦沒有定性好壞，只是分享個人經歷，他表示廿多年前在清水灣居住，媽媽指每次到訪他的寓所都覺得有種「好陰」的感覺，「我嗰時好傻，直接出門口前同空氣講，我出去返工，大約幾點返，你哋要出嚟玩，記得執番好啲嘢，唔好搞亂我啲嘢嚇親我，亦唔好出我眼畀我見到。」他表示事後搬走，有後來的租客主動跟他講，拆牆後發現有塊巨鏡，一直行衰運，他認為該尊重的就尊重，不要攪亂人家的地方。

歐陽震華重提2013年農曆新年期間，因急性肺炎半夜昏迷入院，被送往深切治療部的事，當時原來是因為食物倒流嗆喉所致，他說：「我幾驚我係中風，原來係吞錯格，吞落肺度好易致命，我好彩復元得好快。我又冇對人唔住，又冇黑心人，點解我咁諗呢？因為昏迷嗰段時間其實我係醒，搬床、照瞳孔我係知嘅，其他乜都唔知喇！但有兩個景象我係至今都仍然係歷歷在目，好清楚。第一個景象，我昏迷咗12個鐘，我係Top Shot見到自己，（有Top Shot就返唔到嚟呀喇！）有Top Shot而又返到嚟嘅人先講到畀你聽呀，大約一兩秒度。之後有一個鏡頭係好得意，床邊圍住一班小矮人，好可愛，全部啞黑色好似棋子咁，平嘅冇眼耳口鼻，交頭接耳好似商量緊啲嘢咁，唔係憂愁唔係恐怖！大家入晒腦就一定係牛頭馬面咁，但唔係喎，呢幾個圍住我張床，我之後諗法係：『佢哋諗緊帶唔帶我走？』、『吞錯格啫，罪不致死啦！』、『為觀眾帶來幾多歡樂』、『由佢玩多十年八年』、『為個社會仲有價值吖』呢個係我估嘅諗法，最終就放棄咗！」他表示人最愛自己嚇自己，不一定要塑造到牛頭馬面咁可怕，鬼都有好似《倩女幽魂》王祖賢咁靚啦！

歐陽震華被問到在電視城遇到的靈異故事，他表示一次在電視城男休息室小睡，見很多同事在場，就照睡可也，沒想到被鬼壓，由於聽聞心中講粗口就會罵走鬼魂，他就照做，沒想到一爆完粗，即時被鬼魂大力拍打，「一醒之下，冇鞋挽履走，好驚就走上Canteen，見到可盈（郭可盈），我話要買杯嘢飲定定神，定完神同可盈講，我頭先唔係被鬼壓，係被鬼拍，冇理由係幻覺啦！後來諗可能係叫醒我開工。」梁思浩稱呢位係「鬼FM」，好盡責叫醒他開工。

歐陽震華又提到有次一場戲在錄影廠，只有他跟女演員兩人在場，兩人拍攝時都聽到有吹口哨聲，以為聽錯，仍然兩位主角聽到，但全場工作人員都聽不到，惟有叫停拍攝。另一次在內地拍攝暫住酒店三個月，歐陽震華已拒絕尾房的套房，換上一間較細小的房間，但房燈總是亂來亮起，他就用「港普」跟空氣拜托，「不好意思，打擾打擾，我只住三個月，拜托不要搞我。」他表示由於方便溫習劇本，房間有執過少少位置，但未有得到請示，所以請求後就沒事，但三個月後，由於劇集要加時拍攝，再出現無故房門門鈴響起的情況，他再提出請求稱多住兩個星期，希望獲得原諒，他認為一切都需要互相尊重。節目尾聲，梁思浩安排為歐陽震華送上生日蛋糕，江美儀、楊明、莊思明及滕麗名都特別亮相賀壽，相當熱鬧。



