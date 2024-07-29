奧運2024 | TVB何振然採訪江旻憓獲讚有重點！ViuTV主持疑寸爆HOYTV？

有「微笑劍后」之稱的香港劍擊（重劍）運動員江旻憓終於如願成功反敗為勝，贏得她的首個奧運金牌，不少香港人都齊齊捱眼瞓見證歷數時刻。江旻憓的訪問在網上立即瘋傳，事關她每句回答，無論表情和答案都特別可愛，俘虜不少港人的心。今次香港電視台都有派員到現場採訪，包括TVB、HOYTV及有線新聞、VIUTV及NOWTV以及RTHK，其中採訪的手法令網友有不少意見。

TVB派出何振然率先訪問江旻憓，雖然他心情激動，但仍然保持克制在有限時間內問到江旻憓幾條重點問題，當中包括由落後到追平、膝頭傷患及對港人的說話等等，訪問有內容有重點，仲有「金句」，做得相當出色。後來，他再次訪問到江旻憓，更安排到她跟香港直播廠坐鎮的隊友連翊希對談，除了隔空畀心心和飛吻外，事前連翊希估計江旻憓最想做的事，相信是返奧運選手村食最愛的士多啤梨，沒想到一估即中，而江旻憓亦笑言今次的場地是連翊希最愛的紫色，隊友間的默契和友情盡在幾分鐘通話中。慶幸的是雖然何振然未有聽到對話，但將珍貴的訪問時刻留給二人，處理得相當好。

隨後，江旻憓接受香港多家電視台訪問，「咪牌陣」所見，當中包括HOYTV、有線新聞、VIUTV、NOWTV、香港電台及TVB，江旻憓照樣笑笑口接受訪問，非常可愛有禮貌。不過其中HOYTV向江旻憓遞出耳機，希望她可以跟直播廠的「香港第一金」李麗珊及前隊友張小倫連線對話，江旻憓同時要顧及現場記者的提問，又要留意耳機入面的說話，有點手足無措，加上訪問時間有限，導致江旻憓跟HOYTV的連線對話時，在場記者聽不到對話無奈呆等，最終未能爭取到追問問題。除了引起網友的不滿外，事後VIUTV主持之一的丹尼爾忍不住寸爆HOYTV，指傳媒各出其謀，由場內場外都要鬥，指對方是戰術，已經不是第一次，似乎火藥味相當濃。

當然，TVB有兩次單訪的機會，跟其他電視台要「圍訪」不同，但今次TVB聘請何振然代表去做訪問，獲得網友一致好評，何振然都有抽空「上水」到Threads多謝大家。有點貌似昔日藝人司徒瑞祈的何振然今次已經是第四次採訪奧運盛事，其中首屆做幕後，近三年都是採訪記者，他以自由身工作者身分為TVB、港台、傳媒網台的體育節目主持、評述員，平時熱愛籃球，上屆東京奧運在疫情中採訪，跟方力申、莊琬晴等不時開直播跟觀眾分享採訪點滴，而他在IG亦直播分享江旻憓奪金的一刻。