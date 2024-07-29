TVB設宴答謝《東張西望》《中年好聲音》台前幕後！曾志偉出動自家品牌「獎門人」茅台酒

TVB為慶祝兩大節目《東張西望》及《中年好聲音》有很好的收視及迴響，近日特別設宴答謝台前幕後所有工作人員，大家都大快朵頤狂歡一晚，無線總經理（節目內容營運）曾志偉都有亮相，跟大家打成一片，更出動自家品牌的茅台招呼大家。

《中年好聲音》節目叫好又叫座，TVB安排慶功宴跟一眾參賽者開心慶祝，陳俞霏分享當晚的照片，見到她跟黃劍文、譚輝智、顏米羔、劉威煌、林思彤（原名：林若盈）、陳蒨葶、王玥、陳燕娜、梁浩賢、劉可、安雅希、《中1》的周吉佩、魏嘉信、吳大強同「獎門人」曾志偉合照，似乎玩得非常盡興。陳俞霏特別搵曾志偉合照，仲拎住印有曾志偉肖像的茅台酒。酒瓶上指是屬53%酒精的「茅台原液」，更寫到明「獎門人招待專用酒」及「非賣品」，難怪大家都愛不釋手。劉可留言：「多謝曾生宴請，大家中聲朋友仔又聚在一起唱歌吃飯。」不過就未見近日桃色新聞纏身的龍婷。

至於《東張西望》慶功宴上，不少台前幕後的工作人員都有出席，主持區永權、陳庭欣、朱凱婷、容羨媛、李旻芳、吳幸美等等都有出席，席上更公然要求公司主席許濤加人工，果然是伸張正義的代表。朱凱婷在IG Story分享當晚的花絮，拍下這支「獎門人」茅台酒，更寫出「飲後感」：「真係無hangover！今朝準時返工！」似乎對曾生推出的茅台讚不絕口。其實曾志偉近年愛上飲茅台飲，多次在老友聚會都見到茅台酒，早前他一張跟內地富婆的合照，就見到身後一大片茅台酒牆，絕對是價值不菲，而同場還有好友林國斌、莫少聰、方中信、譚俊彥等人，大家都喜歡杯中物。