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29/07/2024

奧運2024 | 方力申自爆拒住傳媒村因怕冇冷氣！自費轉酒店廁所超納米：要垂直深蹲先攞到洗頭水

#運動員 #奧運會 #巴黎 #悉尼 #法國 #演員 #鄭衍峰 #娛樂 #黃翠如 #游泳 #方力申 #台北 #影視娛樂
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　　2024巴黎奧運在上周六凌晨（本港時間）舉行開幕，儀式會在法國塞納河舉行。TVB找來方力申、黃翠如、鄭衍峰、莊琬晴和何振然到達法國，採訪多項賽事。日前，眾人已經出發，連日來已經馬不停蹄分享在當地所見所聞，當中方力申就遇到難題。

 

 

　　方力申和黃翠如率先到達法國，每日已經在當地時間一朝早就出去工作，由朝做到晚，加上有時差的關係，所以他們都會把握時間休息。日前，方力申偷影到黃翠於不用拍攝期間，於路旁位置小休，還不小心被影到放鬆狀態時的下巴。

 

 

　　第一日工作，已經一日行了2萬多步，去到夜晚十點幾，方力申都攰得雙眼通紅。為了曾取在休息時間有得安穩睡覺，方力申自爆並沒有跟隨大會，住在大會安排的傳媒村。他還在IG的限時動態分享了，傳媒村內的部分環境，他寫道，「一廳、兩睡房、一廁所、一廚房、大露台、冇冷氣。」

 

 

　　之後另一張相，方力申就影著睡有一張雙人床，還有一把座地風扇，然後就來一個網上「你問我答」，問網民應該選擇酒店房超細、或是大地方卻冇冷氣。網民近乎一面倒選擇住酒店。

 

 

　　然後鏡頭一轉，方力申就已經決定了自己租住其他酒店，房間較細，睡床還只是兩張床併埋一起的「雙人床」，他寫道：「我唔係住傳媒村，而係附近嘅酒店，個分別係酒店細好多，但係有冷氣，（床）中間有咁大條罅，所以我只可以瞓一邊。」而且，沖涼地方較細，只能容納一個人站立而沖涼，笑言，「我要垂直深蹲先可以攞到洗頭水洗頭。」當日，方力申要花上不少時間，搞了一大輪之後，才可以安頓自己的休息地方，有覺好瞓。好似發現新大陸一樣，坐在床上才發現，睡房內有電視。

 

 

　　本身是運動員的方力申，曾經代表香港在2000出戰悉尼奧運會，其中在200米背泳和400米個人混合泳打破香港記錄，而之後亦有參加過其他的大型游賽，所以認識不少世界各地知名的選手。今次變了身份再參與奧運會，就遇到以前游泳對手、現時對方已經成為中華台北代表團的教練。二人多年後重逢，把握機會合作。

 

 

　　之前，就有傳媒曾經報道，大會為響應環保，提供的用品有雪櫃、微波爐、電視等等，睡床由可回收重用的紙卡板拼叠而成再加床墊，這設計除了方便拆卸和處理。不過就傳媒村內不會提供冷氣，就算連選手村內，並非人人有得享用。現時法國當地氣溫約有20度，是否需要冷氣，就因應個人體質。

 

轉載自: 晴報

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