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29/07/2024

森美《早霸王》8月起被Cut半小時？空降《今朝多珍重》神秘主持「楊雲峯」係呢位影帝？

#娛樂 #森美 #梁嘉琪 #電台 #阮小儀 #晴報文章 #DJ #影視娛樂
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　　由森美、小儀及梁嘉琪主持的商台903晨早節目《早霸王》，向來是不少人的返工良伴，近日竟盛傳將在8月被調時段！事緣近日903有新節目預告，一把神秘男聲將在《早霸王》同樣時段主持新節目；疑要讓路的森美26日特地回應，透露節目竟然被cut時間！

 

　　由2009年開始的《早霸王》，現時逢周一至周五早上10至12時播出，多年來儲落不少粉絲。有連登網民開post，以「8月5號開始903係咪無早覇王？」為題，表示聽到電台有新節目《今朝多珍重》預告，一把神秘男聲說：「情意如能互通相分不必相送，8月5號起每日朝早嘅10點至12點，請你放下愁緒，今朝多珍重，我係楊雲峯。」有網民表示特地Google也沒有任何資料；亦有網民擔心《早霸王》摺埋，又指可能節目被調時段等。

 

 

　　原來森美有「mon post」，26日早上特地在節目中回應，表示身邊不少朋友聽到《今朝多珍重》預告後，紛紛詢問他:「個個嚟問我，我話唔知喎，通常被人炒嘅都係最後一個知，哈哈！」他分析《早霸王》調時段的可能性，表示現時903四個黃金時段的節目都好穩定，「已經冇乜時間可以轉」。他續說：「監製同我講，8月5日會有改變，唔使我哋做。我仲諗，唔使做，即係係時候退休嘞，跟住監製話：『到時有半個鐘你哋唔使做！』至於呢半個鐘邊個做呢，大家密切留意，我都係今朝先知！」小儀亦指有商台高層擔心森美聽到預告會有甚麼反應：「叫我同你講唔好驚。」

 

　　不過，據悉霸佔《早霸王》半小時的《今朝多珍重》，其實是商台久違的大型廣播劇！今年8月是商台65周年的大日子，少不了有大搞作，據知《今朝多珍重》動員本地大班藝人及歌手錄製，而節目預告中的「楊雲峯」，其實正是影帝林家棟！雷霆881亦有相關廣播劇預告，透露廣播劇會在晚上於881播出，與903分別一早一晚！

 

 

　　881的廣播劇預告亦有所不同，由另一把男聲說：「我哋每一日經歷嘅事、遇過嘅人，就好似一陣偶然吹來、微涼嘅晚風，8月5號起晚上10至12，同你哋回味一陣路過的風，我係宣子晴。」而「宣子晴」的聲音相對易認，其實是903 DJ林海峰「踩過界」到881，相當驚喜！

 

轉載自: 晴報

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