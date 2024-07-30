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30/07/2024

巴黎奧運 | 網民太年輕唔識伍家謙大讚「RTHK32男主持」 ！文宇軒疑批ViuTV饒家輝採訪：業餘與專業

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　　2024巴黎奧運正如火如荼，前TVB體育新聞主播伍家謙今屆為香港電台（RTHK）奧運節目擔任主持，有網民太年輕不識伍家謙，以「RTHK32男主持」相稱並大讚對方表現，令伍家謙開心之餘，搞笑自嘲已老到變「化石」！

 

　　日前江旻憓勇奪女子重劍金牌，令全城哄動，本地網民肉緊睇奧運之餘，亦難免比較香港四大電視台的表現。在深受00後歡迎的社交平台Threads，有網民大讚一位港台男主持深入淺出介紹奧運項目：「想講RTHK32個男主持大癲，播個d（嗰啲）項目佢基本講到曬（晒），用layman（門外漢）既（嘅）方法講d（啲）平時少留意既（嘅）規則同賽例，連我尼d（呢啲）奧運先睇體育既（嘅）人都聽得明。」

 

 

　　該年輕網民指大家沉醉在江旻憓奪金的同時，男主持呼籲大家尊重每位運動員的付出和汗水，希望大家關注更多獎牌以外的人與事。網民搞笑寫道：「更癲系（係），老豆話佢以前係大台報左（咗）好耐體育新聞，我一直以為佢系（係）KOL黎（嚟）。」該年輕網民所指的正是伍家謙，伍家謙分享網民的意見道：「我知Threads上面係多後生仔女。Btw多謝你，幫我多謝埋你Daddy吖。」

 

 

　　網民留言非常搞笑，先是伍家謙舊同事、前新聞主播鄭萃雯「勁好口」留言：「專業，無論換咗咩崗位都一樣：專業體育記者、專業節目主持、專業KOL、專業Pacer #我都係睇家謙叔叔長大嘅」伍家謙回應：「點解你最近啲留言咁正面？轉咗隻新藥嗎？」連前女團AKB48 Team TP成員冼迪琦亦表示「由細睇到你大」，令現年44歲的伍家謙不禁自嘲：「多謝大家湧入嚟話我知我係化石！」伍家謙畢業於珠海學院新聞系，2003年加入無線新聞任體育記者，成為已故體育主播伍晃榮的愛徒；至2015年1月，伍家謙正式與TVB結束11年賓主關係。

 

 

　　另外，Now TV體育評述員及主持饒家輝日前代表ViuTV，採訪落敗的柔道女將王嘉莉，遭網民狂轟語氣惡劣猶如「審犯」，似質問過訪問，連空手道運動員李振豪亦批評饒家輝「十分之不尊重」。前TVB體育記者文宇軒似乎亦有留意事件，在社交網語帶相關道：「做咗18年『新聞記者』應該有丁點地位同資格講：訪問不同質問，記者不同主持，proud of myself, shame on you.（為自己驕傲，以你為恥） #業餘與專業的差別」文宇軒亦分享過往採訪江旻憓等運動員的感受：「如果我喺現場採訪，我會如何應對和表現呢？專業、持平、同理心是我由前線記者到現在體育行政工作都一直堅守的核心價值。」

 

轉載自: 晴報

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