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30/07/2024

張致恒考到平安卡返一星期地盤！出Story指收入只夠屋企開支！向債主稱：穩定會開始還畀你哋

#演員 #吳浩康 #歌手 #晴報文章 #張致恒 #娛樂 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　張致恒（Steven）過去多年因為欠租而在IG求救，次次都獲「有心人」疑似借錢度過難關，由於次數越來越瀕繁，加上雯雯兩公婆根本沒有解決自己財務情況，雯雯狂罵Steven好食懶飛唔去返工，令網友們直斥兩人恃住生四個小朋友乞討港人的同情心，更指他們是「網絡乞兒」。早前考到平安卡並正式落地盤開工的Steven今日撰文向債主們承諾會還錢。

 

 

　　Steven今個月中報喜，稱自己終於考到平安卡，可以同好友吳浩康一樣，乖乖靠勞力搵錢，日前更被疑似工友野生捕獲，將他在地盤開工的照片分享，力證他肯洗心革面賺錢養家。不過報道出街後，Steven稱：「我淨係想有一位穩定工作，唔好搞到我又畀人炒好冇？」直至今日，Steven突然發IG Story，自拍地盤工造型的照片，並向各位債主求饒，「我知道，我仲爭好多朋友錢，但我都只係啱啱先開始返咗一個星期地盤，畀啲時間我啦好冇，我只係白紙一張啱啱入行，我嘅薪水都只不過係啱啱夠屋企嘅開支，當我搵定（穩定）啲嘅時候就會開始還畀你哋㗎喇，對唔住呀爭你哋咁耐！」

 

 

　　Steven自從形容盡毀後，幕前工作越來越少，後來他先後嘗試過返茶餐廳、小賣店、性商店售貨員、拍片KOL等等，可惜係佢份份都做唔長，次次都半途而廢，搞到屋企冇穩定收入，每次都上網「行乞」過完一關又一關。提到今次Steven口中的債務，往過他同老婆雯雯多次以「賴皮」態度寸爆回應，令大家相當反感，Steven跟債主的對話一度流出，Steven錄音叫債主為「大哥」，表示自己就算出糧都冇錢還，最多都只可以還一、二千，更加賴皮表示「你逼我都冇用」，加上少少哭腔，真係聞者傷心。至於雯雯的態度更甚，「當你去公開追我哋還錢嘅時候，我哋已經即刻想盡辦法去搵錢還畀你，最後我哋去到絕路已經去咗借財務，去還一半錢畀你先，好抱歉我哋冇能力一次過還清二萬蚊畀你，我哋亦已經承受緊我哋要承受嘅，俾財務貼街招甚至追上門。」、「如果你搵我係想講我老公曾經問你借錢而又末還錢嘅，好抱歉我都冇錢。」等等。

 

轉載自: 晴報

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