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31/07/2024

巴黎奧運 | 蔡俊彥旁述失言望對手傷患發作惹爭議！即上Threads道歉解釋！網友列金句爆笑：講嘢好Mean

#娛樂 #蔡俊彥 #巴黎 #張家朗 #張小倫 #晴報文章 #運動員 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　巴黎奧運完成幾日賽事，全香港市民都忙過不停，事關由晚上開始已經要跟實張家朗多個賽事，他的港隊隊友及前隊友都分別在各大電視台擔任旁述，一邊睇一邊支持他，當中包括張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、崔浩然、李逸朗等等，其中張家朗面對中國選手莫梓維時，莫梓維因一度跣一跣要暫停比賽，當時蔡俊彥爆莫梓維一直有傷患…

 

 

　　張家朗對莫梓維的32強對戰，比分8比6的時候，莫梓維一個不小心跣腳，當時作為旁述的蔡俊彥表示：「仆親...佢跌咗喺地下，劍擊比賽經常發生嘅。」、「據我所知，佢隻腳係有啲傷，唔知有冇觸發到舊患，希望觸發到啦！」而身旁的劉國堅立即為他打圓場：「總知希望張家朗贏啦！」張家朗最後順利晉級後，蔡俊彥隨即為自己失言到Threads公開致歉及解釋，他留言說：「對唔住講到好似同frd（朋友）傾計（偈）咁，係到（度）嘴炮對手，絕對唔應該咒對手受傷，絕無此意，會注意表達方式。」有網友追問：「你是口誤還是心底話？台灣有在講你！」蔡俊彥即再回覆：「不是口誤但非心底話，只是與朋友之間非常低俗的笑話，不應展示在電視節目中，非常抱歉。」

 

 

　　蔡俊彥今次失言引起網友熱烈討論，有人認為：「蔡俊彥講嘢好Mean」、「利申我明大家都一定想家朗贏，但都應該分場合，識分串（寸）咁講嘢吧！」、「人哋frd底，xup過龍」、「我呆咗，點解可以咁樣講，對手都係人吧！」等等，不過部分網友撐蔡俊彥，認為他是專業運動員，旁述經驗未夠豐富，相信只是太肉緊隊友張家朗才會衝口而出，又讚蔡俊彥連日來的純品同坦白帶來不少金句，「佢將大部分人內心Mean嗰句講出嚟。」、「Ryan Choi啲半地獄超主觀很有愛評述」等等，更有人列出蔡俊彥旁述的金句，令人發笑。

 

 

　　蔡俊彥為張家朗繼續直播期間再解釋，本身跟莫梓維是好朋友，私底下已經向對方道歉，「其實我同莫梓維都好Friend㗎，唔係存心講句說話，我都同佢講咗對唔住。希望遲啲佢嚟香港，我請佢唱K食飯！」其實不止莫梓維，蔡俊彥當晚金句連連，「同佢試劍佢好大力捅我，好無品」、「都有個銀牌啦，唔好唔開心啦」、「佢個人都幾乞人憎，希望佢攞咗個銀牌會謙虛啲！」、「希望裁判鬼掩眼睇唔到」等等，而他今晨都有繼續出Threads，呼籲網友們不要攻擊評判和對手IG，內容如圖：

 

 

轉載自: 晴報

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