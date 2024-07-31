巴黎奧運 | 黃心穎睇張家朗比賽錯重點睇飾物！眼利網友發現另一港隊男運動員都戴Van Cleef&Arpels手鏈？

張家朗在巴黎奧運男子個人花劍決賽勇奪金牌，不單止打破香港奧運隊個人選手的金牌紀錄，更成就花劍項目68年來首位衛冕選手，不少香港人捱眼瞓睇足咁多場比賽，大家都認為非常值得。其中，黃心穎都有捧場，不過她就自認「錯重點」，竟然睇到張家朗右手手腕的飾物而大讚！

（SF&OC 港協暨奧委會IG）

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其實「錯重點」都不止黃心穎一個，事關張家朗比賽的照片同影片在不同的社交平台洗牌，網友們都越睇越細仔，焦點除咗係張家朗進擊出劍的英姿外，大家都留意到他手上閃令令的首飾，大家熟悉名牌Cartier的Love系列價值超過5.8萬的手鈪外，右手中指上的兩枚美國品牌HOORSENBUHS的戒指也引人注目，分別套喺食指和中指上面，不少網友認為是否象徵住雙重好運，亦預告佢將會贏得奧運「第二金」。至於一條較中性的Van Cleef & Arpels的Vintage Alhambra四葉草手鏈，眾多顏色之中，張家朗選擇了紅色，紅玉髓被譽為具治療屬性的寶石，能為增強勇氣和正能量，官方的售價現時為3.6萬元。家朗單是手上的飾物已經超過10萬元。

不過眼利的網友發現港隊除了張家朗外，還有一位佩戴同款手鏈，就是混雙羽毛球代表鄧俊文，鄧俊文一向都左手握羽毛球拍，所以右手就可以佩戴首飾，跟家朗不一樣，鄧俊文選取深藍色四葉草手鏈，希望為自己的比賽帶來好運。