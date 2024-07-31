  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

31/07/2024

巴黎奧運 | 石偉雄備戰奧運捱4支止痛針！李麗珊得知其腳傷治療心路歷程落淚！見證張家朗江旻憓奪金：好似一個傳承

#巴黎 #運動員 #滑浪風帆 #奧運會 #電視台 #娛樂 #奧運 #石偉雄 #李麗珊 #江旻憓 #李慧詩 #張家朗 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　有「風之后」稱號的香港滑浪風帆退役運動員李麗珊，當日在奧運會上奪金 ，真性情講的得獎後金句：「香港運動員唔係垃圾」，成為體育界後輩的偶像。她在今次巴黎奧運會，為HOYTV主持節目，為賽事作出專業評述。電視台為慶祝她28年前奪奧運金牌、為香港運動爭光的大日子，舉行慶祝活動。而見到後輩們成績越來越好，感動而且覺得有一種傳承感。

 

 

　　在慶祝活動上，HOYTV體育組總監蔡富華送28個柑，寓意繼續有金牌攞。得獎已事隔多年，李麗珊接受訪問表示，自己當年得獎時的畫面記憶猶新：「因為以前做運動員唔係咁被睇好，而家睇到（張）家朗拎金牌，好似一個傳承，早幾日再見到Vivian（江旻憓），整個過程我有份參與，係好榮幸，佢哋亦展現到運動員付出，展現到香港精神，唔肯放棄，呢個都係作為運動員，好想表現到畀大家睇嘅一面。」

 

 

　　李麗珊回想當日得獎後，收到1百萬元獎金，雖然比江旻憓收到6百萬的獎勵少好多倍，但李麗珊表示不能以金錢去衡量：「覺得衡量金牌嘅意義，若個金牌可以帶動到全個體育界，帶動多啲人去睇呢個運動，同埋政府點樣支持運動員先係最重要。」

 

 

　　今次做評述，不少網民大讚李麗珊表現好，在比賽期間她悉心講解，就算不認識該運動的人都容易聽得明白。而當日江旻憓得獎，成為全香港人的焦點時，李麗珊亦不忘為「跳馬王子」石偉雄發聲，在直播當晚表示，沒有進入決賽仍同樣受到尊重：「石仔同江旻憓大家都係斷咗韌帶，只不過係唔同地方，大家都要克服一啲咁嘅困難，到最後可能結果有唔同，但係最終都係要表達自己喺呢一方面嘅努力，想表現自己，同埋去享受呢個比賽。」網民都因此激讚。李麗珊在訪問時謙稱：「多謝讚賞，我不停學嘢，希望做專業嘅評述，令大家睇比賽時引起注意，但冇諗過會有咁大迴響。」

 

 

　　每屆奧運會，電視台各出方法搶觀眾，HOYTV就找來好多曾經參與奧運的香港運動員做評述，更大打溫情牌。李麗珊和李慧詩跟今屆男子競技體操運動員石偉雄做獨家訪問。兩位聽到石偉雄腳傷治療心路歷程，都大受感動，作為前輩的李麗珊心痛得在鏡頭前流眼淚。

 

 

　　石偉雄自揭為準備今次巴黎奧運會，由去年開始已經在短時間內打過4支止痛針，更曾忍瞞家人偷偷做腰傷手術，至今比賽後其實仍然膝頭痛楚，他在訪問時透露：「而家兩隻腳等於人哋一隻腳，跑、跳係唔得。」

 

 

　　李慧詩以往在治療傷患路上，都會遇到石偉雄，見著對方傷勢比自己嚴重，都鼓勵著自己，她問對方可曾有放棄的一刻，石偉雄說：「有一個念頭唔搏係第二支針時，但我都冇可能放棄，個個運動員準備奧運都好難，每個人都有辛酸事，我好想做呢樣嘢，好想衝去巴黎，因為完咗東京奧運時，我同大家講巴黎見，我想對兌到呢個誠諾。」最後李慧詩隔空跟石偉雄擁抱，互相鼓勵。

 

 

　　除了李慧詩一度哽咽外，作為前輩的李麗珊，一邊聽石偉雄講述自己多次腳痛要打止痛針的經歷，李麗珊心痛得不斷搖頭嘆氣，還在直播時流眼淚，她跟石偉雄說：「唔知你識唔識我，我想多謝你，你嘅經歷好展現運動員精神，唔怕艱苦，為咗實現夢想去做，無悔無憾，可以話係搵命搏，呢個精神值得我哋學習。不過拼完我都好擔心你嘅傷勢，你點處理？我哋好想你康復。」

 

 

　　石偉雄透露8月會回港，會立即見醫生，作詳細的檢查，相討最妥善的方法治療雙腳。石偉雄的堅毅令好多網民感動，而李麗珊的溫暖鼓勵，同樣被網民大讚。

 

轉載自: 晴報

【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#巴黎 #運動員 #滑浪風帆 #奧運會 #電視台 #娛樂 #奧運 #石偉雄 #李麗珊 #江旻憓 #李慧詩 #張家朗 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

委內瑞拉沒有導彈之戰，再陷政變邊緣

31/07/2024 19:40

大國博弈

匯市 ｜ 廣匯論勢 ｜圓匯已屆轉捩點 鎊日交叉中期調整幅度...

31/07/2024 15:00

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk