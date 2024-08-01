巴黎奧運 | 張家朗「真命天女」曝光？法籍劍手靚樣好身材、疑用另一身分入場支持男友

張家朗成功在巴黎奧運以「決三劍」形勢下奪得個人第二面奧運金牌，由於隊友江旻憓同樣得到奧運金牌，不少網友認為兩人郎才女貌，更笑住「催婚」，要求兩人「原地結婚」，非常搞笑。不過張家朗的「真命天女」曝光，原來她的女友是法國籍的女劍手，不過今次隨港隊團隊到場撐家朗奪金。

（FIE - International Fencing Federation FB）

張家朗在巴黎奧運奪男子個人花劍金牌後成為全城熱話，除了童年照被翻出外，就連他的感情生活也被熱論。張家朗曾經跟前港隊單車運動員「單車女神」馬詠茹（Vivian），不過可惜這對「金童玉女」拍拖3年後低調分手。直至上屆東京奧運，張家朗一度與「微笑劍后」江旻憓傳緋聞，不過他否認此事，更揚言自己是單身。不過事隔三年，原來張家朗已經「封盤」，現任女友為法國劍手Solène Butruille。

張家朗勇奪金牌後，他身邊的好友及大型品牌都紛紛出Po恭喜劍神，而張家朗在限時動態都有轉發，不過第一率先轉發正是女友Solène Butruille的恭賀，女方更連出三個IG Story恭賀男友，更形容男友係「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。其實早在去年，張家朗跟隊友吳諾弘等曾被傳媒拍到在居酒屋聚餐，當時張家朗身邊有位外籍金髮美女，他更搭住女方，態度並不似一般朋友。

Solène Butruille本身是法國籍劍擊運動員，曾參加過多個劍擊大賽，成績不錯，不過她今次參與奧運的身分原來不一樣，她IG分享工作證，上面寫著她的崗位為「Personal Coach／Support Personnel（個人教練／支援人員）」，原來她以另一個身分支援男友。除了代表住「Hong Kong, China」團隊外，連指甲亦塗上香港區徽：「The best day of my career but no as a fencer（我職業生涯最美好的一天，但並非以劍手身分）」而工作證後更擺放著一件寫住「CHEUNG HKG」的比賽服和面罩，正是張家朗的戰衣，關係盡在不言中。