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01/08/2024

巴黎奧運 | 江旻憓將用$600萬獎金做慈善、送禮給團隊！幾年前被媽媽催搵男友、搞笑曬兒時「肉照」徵友

#娛樂 #晴報文章 #影視娛樂 #江旻憓 #奧運
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Text: 娛樂組

　　「微笑劍后」江旻憓、「香港劍神」張家朗和「港隊女飛魚」何詩蓓先後為香港勇奪兩金一銅的奧運獎牌，為香港市民帶來雀躍興奮的心情，三位過往辛苦的練習和訓練終於得到成果，今年「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」加碼，獲得個人金牌的運動員可獲600萬港元獎金，銀牌300萬港元，銅牌150萬港元，根據《福布斯》統計，金額為全球之冠。江旻憓近日接受內地傳媒訪問時，被問到獎金的用途。

 

（港協暨奧委會IG）

（港協暨奧委會IG）

（港協暨奧委會IG）

（港協暨奧委會IG）

 

　　今屆奧運「第一金」屬於香港女子個人重劍劍擊運動員江旻憓，她率先獲得600萬港元獎金，連日來江旻憓都接受不同傳媒訪問，時喊時笑，盡顯可愛的一面，除了成為香港市民心目中的「微笑劍后」外，在內地都瘋狂「圈粉」，小紅書都洗牌式分享她的照片和影片。江旻憓接受一間內地傳媒訪問時，以港式的流行普通話回答問題，期間不時展露笑容，不過再次提到教練、團隊及媽媽的幫忙時，她再次難掩感動的淚水激動落淚，更大叫「救命」，非常可愛。被問到傷患仍堅持贏比賽的動力，她說：「因為我們有很好的團隊幫我康復，我當時受傷的時候有最好的醫生、最好的物理治療師、有媽媽煮我好吃的還有教練，就算膝蓋沒康復，我就坐在桌子上訓練，所以…哎唷救命…有這麼多人支持的話，我沒有理由放棄。謝謝大家對我的支持和愛，我希望可以繼續努力帶多點正能量給大家。」

 

 

　　提到未來計劃，江旻憓破涕為笑，展露可愛爆標的笑容，「在香港很感恩有很多獎金，所以我要想一想這些獎金怎麼用，因為我要同我團隊分享，給他們買禮物，感謝他們，還想成立一個慈善機構，多幫忙小朋友可以接觸到運動，享受運動的快樂，（所以現在你是個富婆了？）小…小小的，不過一定要跟大家分享的，謝謝大家。」不少內地網友都讚她人美心善：「她每次說普通话的樣子，像把英文機器翻譯過來一樣，好搞笑好可愛」、「她真的好可爱，而且好有活力好爱笑」、「她很真實可愛，內心充滿愛，懂得感恩。」、「願世界善待這麼真誠可愛正能量的女生」等等。

 

　　江旻憓的慈善方向跟小朋友有關，睇她的IG的確有不少跟小朋友互動的照片和影片，江旻憓每次到訪小學，她都大方跟不少學生逐一攬抱，非常親切，似乎相當喜歡小朋友。江旻憓的感情生活未明，不過幾年前她曾經笑稱被媽媽催要識番個男朋友，她竟然搞笑話紅Po泳照幫忙「硬銷」自己，沒想到竟然是分享自己BB年代的「肉照」，事關當時的江旻憓相當好肉地，非常可愛，難怪留言都有不少人自薦要做江的男朋友。

 

 

轉載自: 晴報

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