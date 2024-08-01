巴黎奧運 | 黃鎮廷十年合作感言令杜凱琹眼濕濕！1歲女兒到場支持、肥嘟嘟超可愛

黃鎮廷和杜凱琹這對「黃杜配」前日決賽巴黎奧運男女混雙乒乓球銅牌戰，雖然經一番苦戰過後最終以局數0:4敗給南韓，以第4名作結，但已創下港隊歷史上最佳的成績。黃鎮廷和杜凱琹比賽後接受TVB特派記者何振然的訪問，談及比賽過程，他們坦言已經盡力無悔，不過當何振然問到兩人合作十年的感受時，杜凱琹難忍淚水踎低抹眼淚，畫面令不少網民動容。

（港協暨奧委會IG）

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TVB特派奧運主持何振然在賽後跟黃鎮廷和杜凱琹做訪問，問到與拍檔兼大師兄黃鎮廷合作十年的感想，杜凱琹形容自己當初就像一個小朋友，由對方帶領下日漸成長：「同廷哥夾咗十年，由一開頭我係一個相對細嘅小朋友，廷哥帶住我慢慢成熟，一齊去分擔、去溝通。而家佢做咗爹哋，變得更加溫暖，好感恩有呢個partner。」

而黃鎮廷透露自己曾歷低潮，感恩小師妹杜凱琹未有放棄自己，真誠感言同樣窩心：「呢十年多謝佢嘅陪伴，佢亦都好相信我，其實我都有低谷嘅時候，嗰段時間佢都冇放棄我，包括上屆攞咗奧運獎牌，我哋由東京去到巴黎呢段時間好相信我，冇放棄我，一直keep住混雙，去到呢一步我哋得到第四，都算係一個突破。」杜凱琹一邊聽一邊眼濕濕，一度踎低避開鏡頭拭淚，她表示：「情緒激動係我個人嘅一部分，喊完就冇事，又唔係唔開心，係你個問題突然評價對方…」只是一時感觸，在杜凱琹眼中可見二人感情非常深厚。

比賽過程當然刺激又緊張，無論現場觀眾還是電視機前的觀眾都睇得相當肉緊，而其中一個鏡頭拍到的正是黃鎮廷的太太和女兒黃凱楹，原來她們都有飛到巴黎見證爸爸的比賽，上星期剛滿1歲的凱楹在媽媽懷抱中，見到眼仔碌碌滿身肉肉，加上冬菇頭髮型，非常可愛，意外搶去爸爸比賽的焦點。