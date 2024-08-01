巴黎奧運 | 伍家謙主持奧運節目被網民讚專業！連日晚晚通宵惹4歲「怪獸女」半夜爆喊：好掛住爸爸

伍家謙作為前TVB體育新聞主播，亦是已故體育主播伍晃榮的愛徒。他於今屆巴黎奧運，為香港電台（RTHK）奧運節目擔任主持。他做記者時，採訪過不少大型的運動活動，但現時有不少00後出世的年輕觀眾，並不認識。不過出色的表現，令觀眾們大讚，還以「RTHK32男主持」來稱呼他。得到觀眾歡迎，已做爸爸的他，日日通宵做節目，未能好好陪伴家人，都有啲煩惱。

伍家謙今年並沒有走在最前線，於直播室內主持節目。日前江旻憓奪女子重劍金牌後，有網民於社交平台大讚他的評術，「想講RTHK32個男主持大癲，播個d（嗰啲）項目佢基本講到曬（晒），用layman（門外漢）既（嘅）方法講d（啲）平時少留意既（嘅）規則同賽例，連我呢啲奧運先睇體育既（嘅）人都聽得明。」

除此之外，伍家謙對於奧運周邊的事情都十分清楚，他周不時將自己的知識告知大家。好似TVB有獨立採訪運動員，何振然就可以第一時間訪問到打贏賽事的江旻憓，不少觀眾都十分好奇。伍家謙就在自己的IG，詳細講解體育記者在現場採訪區的排位資訊，原來採訪區內不可以亂來，有規有矩。運動員進入更衣室前，會經過「混合採訪區」，但未必每位運動員停步。伍家謙就爆料指，若要排較前位置有機會遞咪訪問到運動員，除了提早排隊霸有利位置外，電視台亦可以畀錢競逐理想位置，而且提供不少服務，電視台要事前做準備，跟國際奧委會溝通。

觀眾對於伍家謙可以提供專業評述之外，亦可以有咁多冷知道，都十分喜歡他。不過連日來要開廠做主持，晚晚通宵就令他好難顧及到家庭生活。與太太結婚多年，育有一對龍鳳胎。平時，伍家謙都花好多時間陪伴「怪獸仔」和「怪獸女」，現在仔女們都4歲大，更加黐身。他分享了一條片，半夜「怪獸女」哭得淒厲：「好掛住爸爸…。」他寫道，「日日通宵做奧運，最難搞嘅其實係呢件事。」

睇到這段片，相信伍家謙心痛不已，不少網民就留言要安撫「怪獸女」，「乖啦阿女，香港人好需要你爸爸，可唔可以借用一下？辛苦你了，爸爸之前鍚返你」、「怪獸女，捱多12日啦！爸爸好快番來陪你」、「女朋友把爸爸的心融化了」、「oh……心都痛.」、「你爸爸好犀利咁報緊體育，到時候你大個識多啲字之後，睇番啲人畀佢嘅評價，你就知你爸爸有幾咁犀利」。

伍家謙自從仔女漸漸長大，他都十分珍惜一家人相處，之前他就算出去跑步，也會多番考慮，他在IG曾分享，「霎眼四歲。再細個啲嗰陣可能仲未知咩事，但係而家處於知啲唔知啲嘅階段，每當我要出trip，甚至只係出門口去跑個步，左一句『但係我唔想你走喎』，右一句『但係我鍾意爸爸媽媽喎』，再見到兩個小朋友面上嘅少少失落，就會覺得可以唔出門就盡量唔出門。」