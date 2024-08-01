姜濤為餐廳留下親筆被質疑唔識字？食店急解畫曝光姜濤細心一面

平日走進食肆，不時都會見到明星名人到訪的照片或親筆簽名「貼堂」，證明食店吸引有名氣人士光顧。最近MIRROR成員姜濤到訪一間食店，應邀留下親筆畫真跡，誰知竟惹來部分網民誤會，食店負責人急急解畫，原來該「誤會」竟暗藏姜濤的心思。

姜濤近日忙於拍攝改編自韓劇的ViuTV新劇《無用的謊言》，再次與女主角葛綽瑤（Yoyo）談情。早前二人在街頭拍外景時被小紅書網民野生捕獲，唔少人都讚姜濤清減不少。

最近，姜濤到訪銅鑼灣一間食肆用饍，並應食店負責人邀請，在簽名板上畫自畫像及簽名，他更手持畫作拍照留念，唔少姜糖都留言讚可愛，又搞笑指偶像畫功「保持水準」。

不過，有網民將照片上載FB群組，並留言嘲笑姜濤：「英文就話唔咋！中文你都唔掂呀？人哋叫『心烤』呀！頂流你寫『心燒』……」有不少網民附和笑埋一份。

隨後，食店負責人入群組解釋，還原真相：「姜先生是我們的顧客，當晚他本想到心燒，碰巧心燒沒有房間，所以我們提議他到樓下心烤進餐。感謝姜先生答允為我們餐廳簽名表示支持，而他知道心烤只會做到8月3號，所以細心地這樣寫，我們就可以讓簽名繼續在心燒展示。整件事問題在於我們沒有將此相片放在心燒的IG，而是錯誤選擇放在心烤（IG）而引起的誤會。」食店表示事件令姜濤誤會為此致歉。