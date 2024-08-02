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02/08/2024

巴黎奧運 | 土耳其射擊大叔和陳展鵬撞樣？一文睇晒奧運明星臉運動員

#林心如 #奧運會 #晴報文章 #符曉薇 #少爺占 #歐鎮灝 #娛樂 #演員 #土耳其 #陳展鵬 #P1X3L #影視娛樂
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　　2024巴黎奧運正如火如茶，除了賽事緊湊，更有不少選手生得一副明星相，跟藝人撞樣，成為另類睇奧運樂趣。

 

　　今屆賽事中，10米氣手槍混合團體賽決賽竟然引起熱烈討論，皆因土耳其51歲射擊運動員Yusuf Dikec超輕裝上陣，網民笑指他輕鬆得似落街買餸順便參賽外，更驚覺迪凱奇神似陳展鵬加劉德華混合體！

 

 

　　100米背泳金牌得主、意大利男泳手Ceccon Thomas年僅23歲，靚仔加上模特兒身材而走紅網絡，Threads一度被他的美照洗版！有本地網民搞笑指其實有香港版本的Ceccon Thomas，正是P1X3L成員歐鎮灝（George）。雖然二人身材完全不像，不過同屬犬顏，面型又尖又細，都擁有又圓又大漫畫眼！

 

 

　　至於出名「大眾臉」的少爺占，過往曾撞樣陳冠希的名模太太秦舒培、日本《勿說是推理》男星永山瑛太外，連今屆奧運都見到他的身影，撞樣日本滑板運動員白井空良！連少爺占都覺得似，手持滑板「cosplay」白井，搞笑說下屆奧運會再努力。

 

 

　　女生方面，日本羽毛球代表田千陽有「偶像級」顏值，皮膚白滑樣貌標緻，除了獲封「日本羽毛球女神」，更有幾分似台灣女星林心如，一樣咁靚女。至於中國女排代表王媛亦熟口熟面，原來跟陳柏宇太太符曉薇（Leanne）超似樣，尤其二人低炒自拍，簡直猶如同一個人。

 

 

　　最離奇又搞笑的是，巴黎奧運的Logo竟然超神似內地名主持人陳魯豫，甚至連她本人都覺得似，搞笑回應：「實不相瞞，連我都被自己洗腦了。」

 

 

轉載自: 晴報

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