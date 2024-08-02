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02/08/2024

巴黎奧運 | 全紅嬋因一事睥實師兄超可愛！17歲童心未泯攬實偶像谷愛凌唔放手：終於見到真人

#谷愛凌 #跳水 #比賽 #娛樂 #巴黎 #晴報文章 #運動員 #中國隊 #影視娛樂
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　　巴黎奧運上，全紅嬋率先跟隊友陳芋汐完成女子雙人10公尺高台跳水的賽事，順利獲得奧運金牌。全紅嬋自三年前東京奧運開始，已經瘋狂「圈粉」，今次比賽的泳館中，都有不少內地旅客買飛支持中國隊，其中有不少全紅嬋的粉絲準備她最愛的公仔，待她完成賽事後，從觀眾席拋落場地送畀全紅嬋，全紅嬋興奮全單接收，連訪問時都抱住一堆公仔，童心未泯。

 

 

　　完成比賽後，全紅嬋和陳芋汐接受師兄何沖的訪問，陳芋汐好奇何解見到師兄變成記者，都有慰問，不過全紅嬋忙於收公仔，拎到滿手公仔已經再拎唔到，最終工作人員遞上另外兩隻時，何沖即時為她先行保管，打算盡快完成訪問再交給全紅嬋。訪問期間，全紅嬋的視線幾乎都離不開手上的公仔及何沖手上的公仔，非常可愛，被問到失誤和傷患的問題，全紅嬋輕鬆回應稱自己沒太大問題，至於傷患就「不說了」。

 

 

　　何沖隨後爭取時間跟兩位金牌得主自拍合照，期間由於要拎起手機，一隻將公仔跌落地，全紅嬋即時變臉睥實師兄，何沖即時烏低身執番隻公仔，全紅嬋先有番笑容。全紅嬋收禮物原來都不是第一次，17歲的她童心未泯，每次比賽後收到公仔都寧舍興奮，有現場觀眾拍下當時的情況，全紅嬋收到公仔都興奮紮紮跳。其實有留意開全紅嬋的觀眾相信都留意到，全紅嬋鍾意公仔的程度相當誇張，背囊掛滿公仔，目測至少20隻，大部分是迪士尼Olu Mel，相信是她的最愛。

 

 

　　直至返到後台記者區，全紅嬋收到極大驚喜，原來她一直喜歡的偶像谷愛凌一直在等她們，由運動員兼顧幕前工作的谷愛凌先攬攬陳芋汐，再攬全紅嬋時，沒想到全紅嬋攬到實不放手，令谷愛凌都非常開心。隨後三人合照期間，全紅嬋興奮嗌：「終於見到真人了！你好漂亮啊！」又突然將頭挨向谷愛凌的膊頭，令谷愛凌都忍不住再攬實她，相當可愛。

 

 

轉載自: 晴報

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