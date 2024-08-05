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05/08/2024

呂爵安承認與林明禎歐洲食飯收多人祝賀以為為港爭光！隊友不相信「大馬女神」緋聞：再亂講我行動㗎

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　　呂爵安（Edan）早前被傳跟「大馬女神」林明禎傳出緋聞，震驚所有「爵屎」（Edan粉絲專稱）以及香港一眾男士，連日來Edan都有頻頻玩社交平台，不過就未有就緋聞作出回應，早前Edan出席公開活動，大方回應記者提問時話：「未恭喜得住！」咦，莫非有機？

 

（Viu1 HK YouTube截圖）

 

　　MIRROR成員呂爵安（Edan）日前突然被爆出新緋聞，有傳媒指有人踢爆Edan跟「大馬女神」林明禎拍拖，指二人先後相約去歐洲「撐枱腳」食飯，又飛到台灣見面，關係似乎相當不錯。消息傳出後，除了「爵屎」大感驚訝外，亦有不少女神的裙下之臣大感心碎，Edan的隊友邱士縉（Stanley）同江熚生（AK）都不敢相信，但不敢回應太多。早前，Edan終於出席公開活動回應緋聞，現場吸引不少「爵屎」舉牌到場支持，尖叫聲不絕於耳。有指他跟馬來西亞女神林明禎傳緋聞，記者笑問是否要恭喜他？他笑笑口大方承認跟女神食飯，他說：「未恭喜得住喎，未有得恭喜住喎！呢排好多人恭喜同祝賀我，話我好叻仔，出道咁耐都未試過畀咁多人讚，搞到我以為係奧運選手為港爭光，哈哈！」

 


 

　　對於隊友不相信緋聞，沒想到Edan竟然記在心裡，「睇咗好多訪問，我唔明點解大家唔相信，（咁你認咗佢囉！）但可惜我又真係冇得認，有得認我就認呀喇！即係大家睇小我？Stanley話唔信，又話我執到，AK話：『吓？我哋個Edan喎』 ，呢啲每一下都插入我心臟，咩意思先？你覺得我唔得咩？我唔好咩？所以我警告佢哋，再亂講我行動㗎啦，唔好挑戰我勝負慾好強。」他表示自己沒有特定的擇偶條件，一切隨緣，「對方又陰公嘅，呢排咩新聞都牽連到佢，有啲唔好意思，慘豬！我係真係有去歐洲工作，同明禎本身係朋友，所以喺歐洲的確有約佢食飯，但純粹食餐飯啫，大家唔好諗咁多，（再去台灣？）簡直係流啦，台灣係同屋企人去。」問到同林明禎有無發展空間，Edan表示：「唔敢諗，為港爭光？真係朋友食餐飯啫，有冇可能真係唔敢諗，都係專注工作，大家都好忙，（佢係咪你杯茶？）咁我相信佢絕對係女神，我有睇佢作品，好欣賞佢。」事後，Edan對她傳短訊講聲不好意思，不過將來不敢再同林明禎食飯，但他表示如果有將來有好消息感情又穩定的話，並不介意公開。



 

轉載自: 晴報

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