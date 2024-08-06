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06/08/2024

鄭秀文許志安東京拖手行街超甜蜜！天后Shopping買大量戰利品、貼地坐街邊休息

#歌手 #娛樂 #小紅書 #晴報文章 #鄭秀文 #美食 #日本 #東京 #許志安 #影視娛樂
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Photo: IG、小紅書

　　鄭秀文（Sammi）早前完成紅館個唱後，即與老公許志安及造型師好友等，飛往日本東京度假。日前Sammi與安仔被網民捕獲手挽手過馬路後，終於再有人影到他們拖手仔，愛得低調甜蜜。

 

　　Sammi連日來在IG分享大量日本美食，為了個唱戒口5個月的她大膽吃雞刺身toast，又不斷分享自己喜歡的美食，包括牛肉、「柿之種（柿の種）」零食等。她食牛肉時更享受得反白眼：「可以無限量吃牛肉的胃。可惜，餐廳並不是無限量供應。份量啱啱好。」

 

 

　　Sammi此行非常開心，四處行街shopping，透露買了大量背心做戰利品；她邊行街邊自拍，只見她穿上超貼身背心，即使餐餐暴食，依然纖瘦零肚腩！身為天后的她更相當隨意，行到攰便坐在街邊休息，拍片跟粉絲分享：「呢日係最熱嘅一日，不過可接受喎，因為唔係笠痴痴，有啲風幾涼。行到攰攰地喺街邊坐下先，諗下食咩，通常晏晝食得求其啲，因為夜晚嗰餐都好豐富。」

 

 

　　雖然Sammi全程po自拍為主，或跟好友Faye行街的短片，但早已有內地網民在東京捕獲兩夫婦，不過網民太興奮，只拍攝到二人背影：「銀座街頭，跟Sammi&安仔擦肩…看到Sammi的狀態和笑容還是很開心的，希望一直好好的。」網民表示目擊Sammi挽住安仔手臂過馬路，狀甚甜蜜。

 

 

　　直到昨日，再有小紅書網民近距離拍到Sammi安仔拖手行街街，網民留言道：「鄭秀文許志安牽手啊啊啊！」明顯被甜蜜畫面震撼。相中，Sammi打扮散發星味，而穿上玫瑰圖案tee的安仔戴口罩，頭髮凌亂相當casual，他們正專心睇商店櫥窗，平淡而甜蜜，絲毫沒為意已被拍下照片。

 

 

　　不少粉絲認為Sammi安仔經歷過風風雨雨，決定堅守婚姻及愛情，都誠心祝福他們：「好甜好甜啊！一直十指緊扣牽手到老吧，看到mi一直幸福開心就好！祝福恭喜羡慕！」、「如果一個誠心悔改，要求寬恕而另一個願意原諒他，一齊向前望，其他人有甚麼資格去評論呢？ 這一種偉大的真愛」、「她開心就好啦，婚姻裏有很多問題要一起面對，能一起跨過就好。」

 

轉載自: 晴報

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