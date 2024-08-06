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06/08/2024

吳千語嫁富三代施伯雄意大利舉行世紀婚禮！童話婚禮現場照片曝光！浪漫莊園打造成復古電影院

#娛樂 #晴報文章 #結婚 #意大利 #吳千語 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　現年30歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）拍拖超過四年，去年12月在香港低調設宴招待親友，並宣布二人已簽字結婚。吳千語與老公施伯結婚8個月後，特別在意大利補辦盛大婚禮，昨日吳千語透過公關公司發放婚禮的照片，相當華麗兼浪漫。

 

 

　　吳千語和Brian的婚禮在意大利舉行，兩人選址在郊外一個莊園舉行，原來這個地方大有來頭。意大利Tuscany Villa di Geggiano農舍屬於Bianchi Bandinelli家族，自1527年以來一直由他們所有，當時它作為Girolama Santi與Girolamo Bandinelli結婚的禮物。1768年被改建成了一座優雅的別墅，別墅內部有1768-1779年間創作的古董壁畫，19世紀還進行了進一步的翻新改造，充滿華麗浪漫的感覺。今次婚禮晚宴的主題為「Life is a movie」原來是來自吳千語的想法設計，以意大利復古電影院為主題，加上莊園的氛圍，有種穿越舊時光的感覺，據知千語人生第一份工作就是拍戲，她自己又喜歡睇戲，之前她看過有一個歌單叫「Life is a movie」，覺得大家的生活也是像一部電影一樣，所以就用上這個主題。

 

 

　　婚禮開始時，Brian揸古董車型爆進場，隨伴郎伴娘後，Karena手執花球優雅進場來到Brian身邊，雙方宣讀對對方從初相識的第一印象到如何相知相愛，再對對方愛的承諾。最後雙方講一聲「I Do」，婚禮正式完成。吳千語發文「把你寫進我的故事里」，分享了多個角度的婚禮照片，她一身潔白婚紗，手捧鮮花走上舞台，與施伯雄在眾人的祝福下接吻，身後絢麗的煙花佔滿天空。兩人站在舞台中央不停擺姿勢，其中有一張模仿了電影畫面，施伯雄攬著吳千語的細腰接吻，身後的家人一臉笑容。

 

　　Karena的婚紗是高訂禮服開山鼻祖之稱的Zuhair Murad全蕾絲婚紗，設計簡約精緻，而進場和First Dance的晚裝分別來自Georges Hobeika及Musemarry，其中跳舞的Musemarry白色緞面裙，裙面上縫有兩個人的星座(天蠍和雙魚)和婚禮上的日期。

 

轉載自: 晴報

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