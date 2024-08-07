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07/08/2024

巴黎奧運 | 王楚欽粉絲要求在Hermès上簽名！乒乓「一哥」超驚訝：就簽在包上？

#晴報文章 #乒乓球 #運動員 #奧運會 #娛樂 #Hermés #影視娛樂
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Photo: 小紅書

　　不少人都有追星經驗，多數粉絲帶定偶像照片、紀念品、甚至身上的衣服等向對方索簽名。不過有富貴粉絲見到國家隊乒乓球「世一」王楚欽，竟然興奮到拎住拼色愛馬仕手袋向一哥索簽名，實在非一般追星族想像得到。

 

　　乒乓球男單世界排名第一的王楚欽夥拍孫穎莎贏得混雙金牌後，賽後合照時，其「奪金球拍」竟遭攝影師踩斷，王楚欽當時一度嬲到要跟攝影師理論，幸冷靜下來，及後無奈以副拍出戰。可惜，王楚欽隨後在男單32強賽爆冷出局，不過他仍要收拾心情，應付周二（6日）的乒乓球男子團體賽。

 

 

　　內地網民紛紛戥「大頭（王楚欽花名）」唔抵，有女粉絲在巴黎的奧運場館遇上坐觀眾席的王楚欽，竟立即上前遞上自己的愛馬仕小手袋及黑色油性簽名筆給對方索簽名！女粉絲事後將片段放上小紅書，只見王楚欽睇到愛馬仕袋有點愕然，再三向粉絲確定後才簽名。女粉絲寫道：「大頭問我『就簽在包上？』我說我要當傳家寶！」片中，在王楚欽身後的外籍觀眾，看到過程也忍不住驚訝得「眼都凸埋」！

 

 

　　有識貨的網民表示，粉絲的手袋是特別訂製的拼色款，要消費到指定高金額才能訂製；亦有指手袋價值16萬人民幣，不過女粉絲豪氣回應：「必須的！」並曬出手袋背面的「世一」簽名。此外，有粉絲指王楚欽私底下其實是Louis Vuitton（LV）的忠粉，不時穿上LV服飾及手袋現身。

 

轉載自: 晴報

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