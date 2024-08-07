  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

07/08/2024

鄭中基發聲明稱患抑鬱靠酒精逃避現實！向太太及仔女認錯：去美國參加戒酒中心嘅療程

#鄭中基 #余思敏 #結婚 #演員 #娛樂 #夫妻之道 #歌手 #蔡卓妍 #晴報文章 #抑鬱症 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　歌手鄭中基日前無預警在FB發表聲明，稱經理人道德操守出現問題，即時中止合作關係，直至前日鄭中基再次發聲明，指經理人何慶湘已經離職，公司將照常運作。由於鄭中基未有交代清楚事情的來龍去脈，昨日終於第三度發表聲明，承認跟酒精有關，對唔住太太及仔女。

 

 

　　鄭中基上周六突然FB發聲明說：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」由於事出突然，不少粉絲都大感驚訝，因鄭中基跟阿湘關係一直良好，實在估唔到會發生這種事。過往多日，不少娛樂新聞YouTube頻道都紛紛作出猜測，但就算昨晚鄭中基再發聲明，都未有提及所為何事。

 

 

　　昨午，鄭中基再次以長文解釋事件，原來「飛機醉酒鬧事」事件後，他再次因為酒精出事。鄭中基坦言在搞笑及有趣的背後，原來一直患有抑鬱症，曾經服藥治療，但他後來再次依賴酒精減壓，他形容「壓力終於爆煲」、「好對唔住我太太同仔女」，更揚言會戒酒。他的內文如下：

 

　　大家好。

 

　　早前我發咗一個關於我公司同埋我健康嘅聲明，引起咗好多朋友嘅關心亦引起好多嘅猜測。基於公司嘅事情係會如常運作，希望可以好好咁處理再次交代，唔想影響太多人。

 

　　今日我想講一下我自己嘅問題。大家平時見到我大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，表面上好似無嘢咁。其實咁多年黎我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。仲記得2000年我因為喺飛機醉酒鬧事，引致好多我嘅fans失望，仲有影響到我嘅家人，後來我決心戒咗酒，想要做一個清醒嘅人。之後喺無向公眾交代情況下，我經歷咗一段好短嘅婚姻，呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。

 

　　直到我遇到我太太余思敏小姐，係佢令我覺得我要走入另一個人生階段嘅人。我哋一起組織咗一個家庭，有兩個小朋友，喺一件好幸福嘅事。

 

　　但當面對壓力、面對工作、面對人嘅時候，原來我自己嘅問題係無徹底解決到，好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。

 

　　喺搞笑、娛樂大家嘅背後，係朋建議下去咗睇醫生，發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。壓力終爆煲，用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！ 我會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸同鄭中基既呢個決心。

 

　　接下來我要去解決自己同公司嘅問題，我完成手上嘅工作後，會去美國參加戒酒中心嘅療程，都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。

 

　　呢幾日佔用咗大家嘅時間同埋媒體版面，好對唔住，我希望自己嘅問題真係可以自己去解決，多謝。

 

 

　　鄭中基先後有兩段婚姻，先是跟蔡卓妍5年「隱藏」婚姻，隨後，2011年跟任職娛樂新聞主播的余思敏未婚懷孕，兩人結婚後育有一女一子，如今囡囡Emma已經13歲，囝囝Evan則9歲。鄭中基曾透露Emma相當有表演慾，所以上次演唱會，鄭中基都安排Emma上台父女合唱，非常溫馨。

轉載自: 晴報

《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#鄭中基 #余思敏 #結婚 #演員 #娛樂 #夫妻之道 #歌手 #蔡卓妍 #晴報文章 #抑鬱症 #港聞娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

賀錦麗「全職競選」，拜登忙「政治遺產」

06/08/2024 15:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk