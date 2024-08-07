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07/08/2024

TVB新女主播譚詩雅曾2度選港姐！原來是「千億女友」閨密？

#TVB #娛樂 #社工 #電視台 #主播 #晴報文章 #郭嘉文 #影視娛樂
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Photo: IG、電視截圖、網上截圖、資料圖片

　　TVB主播一向擁有唔少忠實粉絲，有網民發現日前深夜及晨早時段多了一位新女主播譚詩雅，不少人大讚靚女，原來譚詩雅不但曾兩度選港姐，更是「千億女友」郭嘉文的閨密。

 

　　譚詩雅在本月4日凌晨正式亮相無綫新聞台報新聞，雖然深夜開工，不過穿上橙色外套的譚詩雅十分精神，毫無疲態。

 

 

　　原來譚詩雅曾在2022年及2023年參選過港姐，可惜皆未能入圍。去年24歲的她參加面試時，透露自己在中大社工系畢業，任職社工的她裸辭參選，並獲2015年港姐季軍郭嘉文加持。當時郭嘉文特地上載跟譚詩雅做瑜伽的短片，留言為譚詩雅打氣。

 

 

　　譚詩雅得到前輩的貼心支持，表示感動到想喊：「多謝一直咁支持我，由相識去到而家都陪我行咗好多路，喺我懷疑自己、好擔心嘅時候叫我畀啲自信，喺你身上學識咗攞個膽出嚟，將自己想講嘅嘢到勇敢堅定咁表達。」可惜譚詩雅未能成功入圍。

 

 

　　譚詩雅如今轉跑道做女主播，她亦十分緊張自己的表現，有粉絲將她首次上主播枱的情況cap圖，她回應說：「又黎（嚟）睇我唱歌又睇我first live！！不過好肥。」譚詩雅的IG擁有2.4萬粉絲，她曾分享比堅尼照，身形fit爆。她亦做過YouTuber，拍片分享本地遊及韓國影證件相，以及翻唱片段，但已近一年沒有更新。

 

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