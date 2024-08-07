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07/08/2024

《愛回家》劇組35度拍外景曬到燶！女演員水著「派福利」？鍾志光奧運捱完夜、朝早做佳叔

#影視娛樂 #主播 #晴報文章 #電視台 #演員 #娛樂 #電視劇 #運動員 #開心速遞 #鍾志光 #港聞娛樂
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　　《愛回家之開心速遞》今個星期因播放奧運賽事的關係，停播一星期，連同上周臨時停播的幾集，相信「存貨」有一定數量。不過劇組未有因此而懶散，反而繼續拍特輯單元。前日香港氣溫升至平均35度高溫，上水更錄得39度，成為今年以來最高溫及今年首個極端酷熱日，《愛回家》劇組率領一眾演員出外景拍攝。

 

 

　　烈日當空下，見到不少演員的照片都記錄住暴曬下工作的一刻，在照片中見到有女演員穿上連身泳衣上場，而李芷晴都有拍到泳池的戶外景，莫非今集將會有女演員水著「派福利」的劇情？其實以往每年暑假都會拍攝一年一度「接龍運動會」的戲份，曾經打排球、競技等等，莫非今年搞游水？到底邊位會泳衣上陣呢？李芷晴？張盈悅？羅雪妍？

 

 

　　在高溫之下，基本上不需要「落水」都分分鐘狂流汗變「水人」，見到鍾志光分享的照片，「群姐」許思敏、「阿壯」焦浩軒、「Terry」李偉健、「KC」歐瑞偉、「Rebecca」沈可欣、「大小姐」林淑敏及「頌姐」馬海倫都有份參與，其中沈可欣和許思敏等都熱到濕晒身，真的相當辛苦。而鍾志光留言說：「日頭做返佳叔，夜晚奧運繼續。」不少網友都留言佩服鍾Sir，「仲要做佳叔？究竟可以為觀眾付出幾多？」、「辛苦晒你呀，鍾Sir」、「你真係唞夠至好呀」、「注意休息，佳叔放下假先啦！」等等。

 

　　鍾志光拍攝完畢後，晚上7點半準備現身在《2024巴黎奧運 黃金直擊》和晚上《2024巴黎奧運 重點直擊》，見他皮膚好明顯變黑，雖然拍攝時已經戴上防曬帽，不過似乎仍然不敵紫外光。他接受本網電話訪問時表示：「今日《愛回家》劇組租了戶外場地拍攝外景，一早已經同體育組『度』（度期）咗我，所以今日只係負責晚上的《黃金》及《重點直擊》。劇組跳拍我的部份，讓我早點回家休息，但其他同事就曬足一日，比我辛苦得多。」

 

轉載自: 晴報

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