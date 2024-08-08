巴黎奧運 | 國家隊跨欄女神吳艷妮再次濃妝出戰！招牌孖辮Look配可愛髮夾現身！肚臍貼膠布有原因？

今屆奧運靚女不少，有「田徑女神」之稱的國家隊跨欄運動員吳艷妮7日終於登場，出戰女子100米欄初賽。

現年27歲的吳艷妮，因擁有靚樣及1.75米高模特兒身材、加上她每次出賽都以招牌孖辮及化全妝上陣，令她一舉一動都備受注目。

曾表示「希望在巴黎刮起中國强勁的風」的吳艷妮，今日下午出戰女子100米欄初賽，網民都關心她會否一如以往地悉心打扮；結果她亦不負大眾「期望」，紮了招牌孖辮及夾可愛髮夾，並化了精緻妝容。面對第9線的尼日利亞選手、世界紀錄保持者Tobi Amusan，排在第一組第8線的吳艷妮賽前表現輕鬆，更對鏡頭單眼比心心；而她的肚臍位貼上膠布，未知是否因她本身穿臍環，跑步時以免刮到欄而受傷。結果吳艷妮以成績12.97秒排名小組第6，與跑出13.24秒的隊友林雨薇齊齊進入今天的復活賽。

其實，吳艷妮除了外形亮眼而成為話題人物外，連言論都相當直率，因而被稱為「網紅運動員」。去年她參加杭州亞運女子100米欄決賽，因偷步被取消資格，她上訴後獲准照常出賽，並以第二名完成，但最後仍被大會DQ無功而還。及後，她在全國學生（青年）運動會奪金，並霸氣回應亞運偷步風波：「（當時）我在第二天就去逛街，我都把這件事忘了，然後網上有很多人說我『這次起跑別又搶跑了』，我在想的是，我真的搶跑了，又怎麼了嘛。」遭受不少網民批評。

靚女的感情生活亦是網民的關注點，有傳吳艷妮的男友是年輕四歲的田徑運動員喬臻。喬臻跟吳艷妮一樣顏值高，外形合襯，堪稱田徑界金童玉女。有指喬臻更是北京富二代，絕對是筍盤一名。