鄭中基壓力爆煲被嘲「咁有錢都抑鬱」！何雁詩出Po發聲指抑鬱同感冒一樣：無知真令人無奈

鄭中基連日來四度發聲明，除了斥經理人欠道德操守而中止合作關係外，亦表達出自己一直患有抑鬱症，但拒絕靠藥物反而錯誤用酒精解決，鄭中基撰長文向太太余思敏及一對仔女道歉，並承諾會在太太陪同下到美國接受戒酒治療，希望做一個更好的老公和爸爸。鄭中基的好友林敏驄都留言叫老友「頂字（住）」，Ben Sir歐陽偉豪、馮堅成、李志剛、梁繼璋等等都有留言打氣。

鄭中基前日在聲明中表示：「睇醫生，發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。壓力終爆煲，用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！ 我會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸同鄭中基既呢個決心。」

由於事件發酵好幾日，特別是鄭中基斬纜的經理人一向關係非常之好，更經常一齊拍片，所以「割席」聲明一出，不少網友都議論紛紛，直至鄭中基昨日聲明推出，有網友竟然留言說：「咁有錢都抑鬱」。何雁詩睇到留言，都不禁Cap圖兼發聲，她留言說：「有時見到呢類留言，都會覺得無知真令人無奈。抑鬱同感冒一樣，都係一種病，有病就自然面對同搵辦法治療先會改善。」、「有錢同無錢一樣有機會患感冒，有錢同無錢都有機會患抑鬱。社會上多d（啲）同理心，少d（啲）批判。」

何雁詩煞有介事Cap圖留言，全因她都是抑鬱症的過來人，她早前接受訪問時表示曾因失戀及壓力大而患過抑鬱症及厭食症，體重曾跌至78磅。直至2017年，何雁詩跟當時仍是男朋友的鄭俊弘因感情瓜葛，一度傳出鎅手自殘的傳聞，當時她否認此事，而婚後誕下囝囝，由於囝囝患上天使綜合症發展遲緩，令何雁詩幾乎陷入產後抑鬱，幸好在老公和家人陪同下振作起來，陪伴囝囝面對和成長。