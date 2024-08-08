  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

08/08/2024

王敏奕《法證先鋒VI倖存者的救贖》著貼身婚紗肚凸凸孕味濃？網民睇相競猜：劇透定肥咗？

#TVB #晴報文章 #法醫 #電視劇 #娛樂 #關楚耀 #王敏奕 #蔡潔 #法證先鋒 #黃宗澤 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: 大會提供、IG

　　由優酷和TVB聯合製作的新劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》，將於巴黎奧運後、下周一（12日）起首播。今集延續上季故事，「余星柏」黃宗澤與女警「霍寶英」王敏奕有情人終成眷屬，在率先曝光的劇照中，王敏奕竟然驚現孕味，莫非透露劇情玄機？

 

　　《法證先鋒VI倖存者的救贖》今日率先在優酷上線，不少內地觀眾好期待，劇集預約觀看人數已衝破300萬，比去年以100萬預約觀看人數打破港劇紀錄的《新聞女王》高出3倍，成因優酷史來港劇預約top 1。

 

 

　　今季主角繼續是「夢幻偵查鐵三角」：法證代表余星柏（黃宗澤飾）、法醫代表范佩清Dr.范（蔡潔飾）及刑警代表井柏然（袁偉豪飾）。上一輯黃宗澤與王敏奕經歷生死，今輯終於在大阪步入教堂。只見Bosco和王敏奕甜蜜咀嘴，王敏奕的仙氣婚紗look亦超吸睛！不過其中一張劇照中，穿上貼身婚紗的王敏奕竟然肚凸凸！劇組今年一月拉大隊到日本拍攝外景，而上月王敏奕出席活動時依然纖瘦，明顯並非真的懷孕；唔少網民都睇相競猜，估計劇中二人有可能奉子成婚，又或者王敏奕純粹在日本食到發福而現腩。

 

 

　　不過，好景不常，劇中Bosco及王敏奕結婚後，女方不幸被綁失蹤，事件更與戴著貓咪面具的疑似殺手有關。宣傳片加插了Bosco四出奔走尋妻，以及疑似寶英嗌救命的尖叫聲，充滿懸念，令《法證》系列fans好肉緊。此外，上一輯結尾Bosco畫了小丑妝留下伏線，不少觀眾都期待今輯會否交代後續。

 

 

　　除了Bosco，今輯蔡潔戲份甚重，上一輯蔡潔險遭「恐怖情人」關楚耀在手術枱上生劏，而被蔡潔自衛殺死的關楚耀，在今輯竟然以一身醫生造型「翻生」。在宣傳片中蔡潔似乎再次用刀刺死關楚耀，成為殺人嫌疑犯，蔡潔說出一句：「點解覺得係我殺嘅？」，令人更好奇劇情發展。

 

轉載自: 晴報

【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#TVB #晴報文章 #法醫 #電視劇 #娛樂 #關楚耀 #王敏奕 #蔡潔 #法證先鋒 #黃宗澤 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk