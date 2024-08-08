王敏奕《法證先鋒VI倖存者的救贖》著貼身婚紗肚凸凸孕味濃？網民睇相競猜：劇透定肥咗？

由優酷和TVB聯合製作的新劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》，將於巴黎奧運後、下周一（12日）起首播。今集延續上季故事，「余星柏」黃宗澤與女警「霍寶英」王敏奕有情人終成眷屬，在率先曝光的劇照中，王敏奕竟然驚現孕味，莫非透露劇情玄機？

《法證先鋒VI倖存者的救贖》今日率先在優酷上線，不少內地觀眾好期待，劇集預約觀看人數已衝破300萬，比去年以100萬預約觀看人數打破港劇紀錄的《新聞女王》高出3倍，成因優酷史來港劇預約top 1。

今季主角繼續是「夢幻偵查鐵三角」：法證代表余星柏（黃宗澤飾）、法醫代表范佩清Dr.范（蔡潔飾）及刑警代表井柏然（袁偉豪飾）。上一輯黃宗澤與王敏奕經歷生死，今輯終於在大阪步入教堂。只見Bosco和王敏奕甜蜜咀嘴，王敏奕的仙氣婚紗look亦超吸睛！不過其中一張劇照中，穿上貼身婚紗的王敏奕竟然肚凸凸！劇組今年一月拉大隊到日本拍攝外景，而上月王敏奕出席活動時依然纖瘦，明顯並非真的懷孕；唔少網民都睇相競猜，估計劇中二人有可能奉子成婚，又或者王敏奕純粹在日本食到發福而現腩。

不過，好景不常，劇中Bosco及王敏奕結婚後，女方不幸被綁失蹤，事件更與戴著貓咪面具的疑似殺手有關。宣傳片加插了Bosco四出奔走尋妻，以及疑似寶英嗌救命的尖叫聲，充滿懸念，令《法證》系列fans好肉緊。此外，上一輯結尾Bosco畫了小丑妝留下伏線，不少觀眾都期待今輯會否交代後續。

除了Bosco，今輯蔡潔戲份甚重，上一輯蔡潔險遭「恐怖情人」關楚耀在手術枱上生劏，而被蔡潔自衛殺死的關楚耀，在今輯竟然以一身醫生造型「翻生」。在宣傳片中蔡潔似乎再次用刀刺死關楚耀，成為殺人嫌疑犯，蔡潔說出一句：「點解覺得係我殺嘅？」，令人更好奇劇情發展。