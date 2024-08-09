東張西望 | 新何太直播勞氣嗌離婚送老公入老人院！何伯激動疑用膠紙自封嘴巴兼寫遺書！嚇到網友報警

《東張西望》今年5月報道何伯及新何太投訴孻女搶走450萬財產的個案，後來演變成全城焦點，除了《福祿壽訓練學院》都要扮何伯和新何太外，76歲的何伯和46歲的新何太意外爆紅，除了有「帶貨」直播的工作邀約外，更四圍出動都受到注目，全港市民紛紛「野生捕獲」兩人的行蹤，成為討論熱話。雖然事件已經三個月，不過「何伯&何伯老婆關注組」仍然繼續運作，網友們每天都追蹤住兩人的直播，齊齊「剝花生」睇好戲。

前晚何伯和新何太開直播，眼利的網友們已經睇穿何伯再次在新何太的公屋單位出現，看來完全不擔心早前房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩的調查。繼上次新何太在直播期間，揚言有意改嫁到美國，更拉埋何伯去當地同住做管家外，大家都已經認定兩人恩愛關係不再，而新何太亦沒有如《東張西望》鏡頭前的柔情，經常在直播黑面兼大聲喝罵何伯。前晚，新何太再開直播，提及離婚一事，更揚言如果有錢會送老公去老人院，期間何伯疑似用膠紙自封嘴巴，全程不發一言只指手劃腳，又發出啜泣聲，令新何太非常激氣。

在直播中，新何太語氣相當勞氣，一臉嫌棄的嘴臉叫老公冷靜，「你接受又好點都好，你咁蠢嘅人我點同你過？如果你爆到啲黑粉搞我，你就出得門口，我唔會再理你！我受夠喇！」何伯在旁邊表示聲稱在寫遺書：「我講得出做得到，我對你咁真心，你提離婚兩個字就係我死忌（大忌）。我生存希望都冇喇，我咁愛你，我個心喺你度嚟呀。」、「8月7日開始無心生存下去，結束生命，與我老婆無關，我自願死，絕筆。」何太隨即反問丈夫「點解離婚你就要死啫？」，何伯解釋指自己不想離婚，因為她是好太太、好老婆。何伯和新何太在直播中爭持不下，何伯表示沒有希望，「你咁對我呀，我真係好慘，我生存機會冇喇，冇希望，你再話同我離婚，今日要見血至得，我自願嘅，我冇心機做人喇，唔關你事！我冇咗老婆我就要死！」不過新何太完全未有理會，反而寸爆話：「你唔好死住，你唔好連累我呀，你喺度死真係連累我喇！」認真冷血。

觀看直播的網友見何伯情緒激動，除了封嘴外，更萌生「想死」的念頭，擔心發生意外，於是報警求助。消息指，有警員到何太的屯門住所調查，惟何太稱事件「無啲咁嘅事」，警方其後將事件列作誤會。事後有網民亦上載一張相片至社交平台，聲稱晚上8時左右，有警員上門調查。