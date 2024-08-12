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12/08/2024

前新聞主播周嘉儀豪宅公開！衣帽間成櫃愛馬仕？投身金融界後富貴生活似名媛、升呢做馬主

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　　前無綫新聞主播周嘉儀近年生活愈來愈富貴，不但榮升馬主，日前生日的她原來剛搬到新居，香閨不但超級闊落，而且更設有大玻璃櫃，專門擺放她的愛馬仕（Hermès）手袋珍藏！

 

　　剛剛踏入42歲的周嘉儀，連日來生日蛋糕食唔停，連去酒店做spa都有花收，逗得她非常開心。今年榮升馬主的她，不時一身名牌到馬場為愛駒「天下寵兒」打氣，相當貴氣。原來最近她搬進新豪宅，不時分享家中角落，不但景觀開揚，裝修簡約美觀！

 

 

　　只見周嘉儀的豪宅相當光猛，採用白色及米色設計，加上落地大玻璃窗，甚有空間感。而飯廳、書房設計同樣走簡約路線，猶如示範單位，相當舒適。而且家中擺放不少關於馬匹的擺設，例如她日前在香閨欣賞巴黎奧運，穿上背心熱褲的她安坐客廳，將一雙美腿晾在一隻可愛馬仔擺設上，馬仔顏色更襯返愛駒「天下寵兒」，好有心思。這隻馬仔售價$6280，當做「晾腳」凳仔絕不便宜。

 

 

　　日前，周嘉儀在衣帽間拍照，手持兩件靚衫，似為揀衫而煩惱。不過大家焦點落在她背後的玻璃展示櫃，五層設計放滿名牌手袋，最吸睛當然是多個愛馬仕珍藏，包括包括Birkin、Kelly、Mini Kelly、Roulis、Kelly to go等，還有多個橙色盒子；此外還有Chanel及Dior手袋，有指櫃子裡所有珍藏加起來，估計價值逾百萬！

 

 

　　周嘉儀03年由實習記者加入無綫，大學畢業後在無綫任新聞主播，一直深受觀眾及網民歡迎。2015年，周嘉儀正式離開主播枱，投身金融界後風生水起，生活猶如名媛，經常大曬名牌手袋，相當富貴。

 

 

 

轉載自: 晴報

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