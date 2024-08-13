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13/08/2024

鍾嘉欣出道20周年廣州開演唱會！「處女黨」齊人撐場！苟芸慧激罕現身狀態大勇網民大讚

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　　今年出道20周年的鍾嘉欣早前在廣州開演唱會，一班「Amazing Esthers」好姊妹岑麗香、李亞男、苟芸慧及王君馨事前整蠱嘉欣，表示唔得閒出席，結果齊人現身撐場，令嘉欣非常感動。

 

　　鍾嘉欣結婚後，與丈夫子女定居加拿大，今次相隔10年再開個唱，她連月來努力練歌排舞，重拾顛峰狀態，全晚一共演繹21首歌曲，包括《其實我不快樂》、《一人晚餐》、《日夜想你》、《最幸福的事》等。最令她感到挑戰，絕對是以熱舞跳唱演繹《Love Love Love》、《得閒找你》及《夢伴》等，她說：「今次演唱會係花咗好多心思，一步一步計劃出嚟，最大挑戰係跳唱環節，始終好多年冇跳舞，所以我跳出舒適圈好努力咁練習，好開心最後可以好順利完成，希望自己可以繼續做到老學到老，繼續挑戰新事物。」

 

 

　　到演唱會最難忘一幕，嘉欣表示是獻唱《我結婚了》並向觀眾擲花球：「其實2015年我突然結婚，當時刺激咗好多錫我嘅人同粉絲，之後我再突然離開香港生活、生仔，好多粉絲冇見證到我嘅婚禮。而呢個環節好似之前結婚咁，分享番呢個重要時刻，而花球入面係好特別，有我寫嘅字句。」她續說：「成個演唱會有好多令我感動嘅時刻，喺出騷前我有個目的，就係上天透過我嘅正能量，將愛同關懷帶畀觀眾，好感動我喺今次演唱會成功做到。」

 

 

　　問到屋企人可有到場？嘉欣指：「今次家人冇嚟，因為太長途，佢哋都覺得有啲可惜，希望將來佢哋可以睇到一次我嘅演唱會，我同囡囡講『唔緊要，媽媽會繼續加油，下次睇我演唱會，演出會更加勁嘅』，而我老公，佢一定急不及待完騷後喺網上搵片嚟睇。」她笑言想食煎炸熱氣食物：「我要食好多熱氣、好辣、好炸嘅嘢，因為呢排要好好養聲練氣，飲食上好節制，完騷當然要食餐勁，同埋想第一時間返加拿大見我老公同啲小朋友，好掛住佢哋，我哋日日都有視像，有時短暫嘅分離，會令大家關係更加思念。」

 

 

　　好姊妹岑麗香、李亞男、苟芸慧及王君馨特地上廣州捧場，嘉欣大感驚喜，她說：「唔知道佢哋會嚟，之前君馨又話要開會、亞男又話要返工，個個都好似好忙咁，佢哋突然間出現晒，好驚喜。」四人更拍片合唱嘉欣歌曲《我結婚了》，而久未露面的苟姑娘現身，網民都大讚她依然咁靚：「苟芸慧完全不會老！ ！ ！太震驚了這狀態」、「苟姑娘真的超美」等。

 

轉載自: 晴報

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