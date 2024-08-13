毛舜筠28歲愛女區令山美國出嫁！榮升外母與親家奶奶手拖手進場關係超好

毛舜筠（毛姐）先後有三段婚姻，跟電影導演兼美術指導的現任老公區丁平結婚30年，先後育有兩名女兒區令山及區亦山，一家四口關係非常緊密，經常都會全家人出埠旅行，十分溫馨。毛姐昨日在社交平台貼出28歲長女區令山出嫁的照片，同大家一齊分享榮升外母的喜悅。

照片中，見到擁有一身健康膚色的區令山穿上吊帶連身簡約婚紗，在戶外一大片草地舉行婚禮，跟拍拖多年的男友Andrew拉埋天窗。婚禮舉行時，區令山撓住爸爸區丁平的手臂步入婚禮儀式，亦有不少好友在場見證。見到結婚儀式完畢，區令山跟新婚丈夫High爆手拖手，接受在場親友的祝福，流露出幸福無比的笑容。毛姐留言說：「My daughter begins a new chapter in life, surrounded and protected by boundless love! I am nothing but grateful. 女兒在充滿愛的保護和包圍下展開人生新的一頁！除了感恩還是感恩。」除了區令山的婚紗look充滿仙氣外，榮升新外母的毛姐有悉心打扮，穿上墨綠色連身裙，最有趣的是毛姐與親家奶奶手拖手進場，儼如一對好姊妹，相信關係都相當之好。

毛姐一向好疼錫兩個女兒，早前她接受鍾慧冰訪問時曾透露：「我諗我最唔捨得唔係佢結婚，係佢將會定居好遠……美國，呢個係我最難過，一諗起佢會長時間喺嗰度。希望佢多啲返嚟又好，我過去又好，可以見吓佢。」不過，毛姐同老公為了完成學業回流香港的細女區亦山，一家人為了她搬到市區居住。毛姐又透露女兒婚後想先二人世界，暫時未急於生B，並透露自己暫時不會想湊孫做婆婆。