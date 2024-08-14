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14/08/2024

譚小環「大渣哥」在加拿大另起爐灶？夫婦疑早定居！當地居民：可唔可以開埋溫哥華？

#演員 #茶記冰室 #娛樂 #晴報文章 #小店 #譚小環 #移民 #加拿大 #香港小姐 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　譚小環與老公蔡強榮早前在香港經營多年的「大渣哥」由小食店逐步發展成茶餐廳，再開分店，相當成功，不過自從經濟不景，「大渣哥」逐漸削減業務，直至今年6月正式宣布全線結業。不過近日蔡強榮在「大渣哥」的社交平台分享，疑似將在加拿大「另起爐灶」，開設首家新店。

 

 

　　《1994年香港小姐競選》冠軍譚小環夫唱婦隨，早年為支持老公蔡強榮的小食店，不惜放下選美光環，在小店叫賣賣魚蛋等香港小食，兩公婆拍住上，慢慢越開越多分店，更開展茶餐廳業務。可惜經濟不景氣，「大渣哥」於今年6月正式結束所有業務，當時蔡強榮在「大渣哥」FB留言說：「【大渣哥茶記】明日之後，告別香江！此網頁亦會即時暫停更新，直到⋯⋯跟你約定那一天！警世通言説：『開封府有一賣卦先生李傑，瞻乾象遍識天文，觀地理明知風水。五星深曉，決吉兇禍福如神；三命秘談，斷成敗興衰似見。』神通如此，亦要無奈嘆一聲：『此處不留人，自有留人處。』曾經有人説：『暫別，是為了下一次重逢。』渣哥亦想説：『仍未忘跟你約定假如沒有死。』沿途有您無言感激！香港人！珍重！信是有緣，後會有期。」當時其實早已有「貼士」，他在留言中加入楓葉的Emoji，原來已經暗示將會業務將會移到加拿大。

 

 

　　日前，蔡強榮更新「大渣哥」FB，「『仍未忘相約看漫天黃葉遠飛⋯⋯』古希臘神話傳說中，眾天神保管著一條擁有神奇力量嘅鑰匙，它能夠將宇宙一切歡樂喜悅匯聚於一起，無論身處天涯海角，都能夠讓大家再次重遇！咦⋯照片中呢條，難道就係傳說中嘅⋯⋯楓再起匙？ #你咁都估到喺邊度 #餐飲熱好立克唔使加錢 」

 

　　不少網友都紛紛留言大感興奮，更有居住當地的市民說：「終於等到你同小環黎開鋪，期待！」、「可唔可以開埋溫哥華？」、「楓葉國嘅人有褔了。」、「上年都知你哋移咗過嚟，終於等到你哋開舖啦！又多一間旺嘅茶餐廳正！」、「萬分期待！我們會在美國揸九個鐘上來食！請大渣哥來在美國開分店！」、「加拿大開業，大展鴻圖，遲啲擴充去英國。」等等。而譚小環近大半年IG分享的照片都是生活日常，未有交代自己身處何方，不過收到不少香港特色零食都特別珍重，而她亦有朋友向她送上加拿大地址的月曆，似乎早已在當地定居生活。

 

 

轉載自: 晴報

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