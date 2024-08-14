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14/08/2024

郭富城演唱會老婆方媛帶兩女捧場靚樣終曝光！Aaron頭髮造型百變

#晴報文章 #演唱會 #方媛 #娛樂 #郭富城 #歌手演唱會 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　郭富城合共13場的《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》昨晚假紅館開騷，好友張智霖及太太袁詠儀、鄭丹瑞、蔡一智及太太、樂易玲、溫碧霞一家三口等捧場，非常熱鬧。而城城的老婆方媛帶埋兩個女捧場，更不再好似IG PO相咁遮樣，大方讓傳媒拍照，兩位小公主悉心打扮，相當可愛。

 

 

　　今次城城舞台選擇三面台，由大型LED熒幕作為舞台背景，台中間有一個大白色燈箱，看似平凡，原來充滿不同的機關，每一幕都帶來驚喜的變化。演唱會晚上8點40分開始，不過音樂開始又突然停止，直至8點45分才正式起歌，58歲的城城以一頭金色曲髮示人，身穿花花西裝褸，在14名舞蹈員的伴隨下獻唱新歌《EXIT》。一輪勁歌熱舞後，城城除去外套飲水，即時引來粉絲尖叫聲，城城表示：「大家好嗎？8年喇，終於返嚟呢個殿堂級嘅舞台為大家表演，好掛住你哋！講個秘密你哋知，演唱會主題原本叫ICONIC EXIT演唱會，配合埋首新歌《EXIT》，但係開會後大家講標誌性嘅出口，畀大家感覺我好快退休，哈哈！我唔想咁快退休，我咁鍾意舞台，點會咁易退，你哋想唔想我咁快退休？今晚演出想帶畀大家開心，同埋要有笑聲，你哋鍾唔鍾意我髮型？帶你去電好冇？」認真搞笑！

 

 

　　開騷前，城城身穿大會tee現身紅館後台進行拜神儀式，當聽到粉絲熱情打招呼時，他親民地揮手兼做出派心手勢，城城表示：「八年冇做（香港）演唱會自己都好期待，個檔期都係今年先可以落實，其實都期待咗一年，我哋都綵排咗差唔多三個月。」他繼續指有幸與美國跳舞天團的Mike Song 及Anthony Lee合作，並表示：「希望能夠在舞台突破自己，我希望我哋啲dancer可以透過呢個老師傳授啲絕技畀佢哋學到。」

 

　　講到是否刻意操弗身材，他表示：「絕對係，今次排舞嘅方向唔同有啲轉變，全部係技術性上面，所以需要嘅體能係多啲，做過嘅嘢唔想再做。八年冇做（香港演唱會）好多嘢都有好大改變，見證咗身邊每一個部門幫我完成舞台上面嘅表演，嗰份心意全部擺喺心裏面，希望13場嘅演唱會我盡力攞晒出嚟去同觀眾分享。」

 

轉載自: 晴報

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