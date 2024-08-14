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14/08/2024

蔡思貝王敏奕客串《法證先鋒VI倖存者的救贖》！蔡思貝疑不受內地歡迎、坦承冇劇在手！與王敏奕待遇大不同

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　　《法證先鋒VI倖存者的救贖》12日首播，上一輯佔戲甚重的主角王敏奕及蔡思貝，今輯齊齊客串。相比「家嫂」王敏奕正值上位，蔡思貝卻得不到內地觀眾歡心，甚至有人發起罷睇她的劇集，她早前亦坦承目前冇劇在手。

 

　　《法證6》第一集開始，上輯經歷生死的王敏奕與黃宗澤浪漫成婚，可惜新婚當晚王敏奕便告失蹤。雖然並非主角，不過有關王敏奕的劇情都特地飛往日本拍外景，相當揼本；而且她的失蹤之謎仍然未解，懷疑跟稍後出場的貓面具殺手有關，可算是劇情主線；而從內地宣傳片亦可見王敏奕戲份未完，稍後仍會出場。

 

 

　　相反，飾演Taya的蔡思貝今輯只是特別演出，第一集講述她本來跟袁偉豪結婚，但她決定悔婚分手。她跟袁偉豪的對手戲只得1、2場，而劇情只匆匆帶過分手原因，據知蔡思貝之後只會在最後一集才出場。至於沒了另一半的黃宗澤和袁偉豪，在《法證6》會分別跟名模蔣祖曼及珠寶設計師傅嘉莉有新感情線。

 

 

　　《法證6》去年開拍時，有指因撞正蔡思貝拍《飛常日誌》而未能投入《法證》演出；不過《飛常日誌》只得十集，相反袁偉豪則要同時踩兩組拍攝《反黑英雄》及《法證6》。蔡思貝因過去緋聞多多，在內地的觀眾緣麻麻，自從TVB高層樂易玲開設小紅書後，更有大批網民湧入留言，要求「別找蔡思貝演戲，內地人不喜歡她，會影響收視率，不信你可以做個調研」，竟獲1.5萬個讚好，而網民更發起罷睇蔡思貝的演出，認真誇張。

 

 

　　而蔡思貝似乎受到「罷睇」影響，早前出席活動時，坦承自己演出的劇集已經清倉，目前亦冇劇在手，稍後會拍綜藝節目。相反，王敏奕及蔡潔卻備受力捧劇接劇，加上前港姐莊子璇、郭珮文等等已經開始拍劇，令蔡思貝地位更受威脅。不過，蔡思貝近來非常勤力更新內地社交平台，不時拍片互動，努力挽回內地觀眾。

 

轉載自: 晴報

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