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14/08/2024

中年好聲音 | 梁浩銓債主踩入粉絲討論區追數？稱苦主們被拖欠共80萬！本人咁回應

#娛樂 #梁浩銓 #晴報文章 #TVB #出軌 #曹敏寶 #中年好聲音 #緋聞 #歌手 #電視台 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　《中年好聲音》參賽者梁浩銓在節目中跟關係「結冰」的父母再次碰面，再次修補關係，該集畫面感動不少觀眾。梁浩銓最終12強止步，簽約TVB後，已婚兼快將做爸爸的他傳出跟同樣有家庭的曹敏寶的不倫緋聞，導致兩人形象盡毀，梁浩銓跟TVB解約後繼續營運他的音響工程公司，亦偶爾現身歌唱活動。日前，梁浩銓在一個派對上獲送上蛋糕慶生，相當高興，未知是否因而觸動債主的神經，昨晚有債主直接踩入粉絲討論區「追數」。

 

 

　　債主前晚在《中年好聲音》粉絲群組發長文，圖文並茂指出梁浩銓欠債累累，稱「中年好聲音第一屆第十二強梁浩銓欠本人數萬，本人誤墮梁浩銓音響工程投資陷阱，已久次追討不果，由年頭年三十晚開始追討，連二月中幫佢番左（咗）兩日Part Time既（嘅）人工都無出，個（嗰）度每日番左（咗）12個鐘，直到現在足足三個月仍未能追討，梁浩銓用咗好多藉口不還錢，經常用轉頭入、戶口被凍結、網上銀行用不到為藉口。」債主指3月開始已經不停向他追數，但總是藉口多多，拖欠至今仍然未還，「我開頭以為佢剩係欠我一個人錢，原來唔係，佢開左（咗）債主群組，加晒佢欠人錢既（嘅）債主入去（包括我），欠既（嘅）數目超過80萬，但一蚊都無還過比（畀）我地，我地（哋）成班苦主，搵極佢都搵唔到，佢剩係識得逃避，我之前已經爆過佢欠款既（嘅）事，佢係（喺）被訪問中，話會處理，但到而家無處理過。」

 

　　而疑似債主亦有分享多張債主群組的截圖，見到名單中有七名「苦主」，欠款由3萬至20多萬不等，而疑似梁浩銓都有以長文解釋自己周轉不寧的情況，亦承認之前有「潛水」逃避，但有嘗試透過不同渠道解決問題，拍心口稱會慢慢解決債務。其中一句說：「感謝大家，同乂家講聲對唔住，我之前做錯咗，但希望大家高抬貴手，而更加希望我可以儘快解決咗呢個問佢。」本網致電梁浩銓，他大方承認欠債一事，被問到是否拖欠80萬款項，他表示：「其實一直個總數都超過呢個數字好多，我亦都不斷工作去填補呢啲款項，都有同債主們協商，至於係咩人去講呢啲嘢攻擊我就唔太清楚。」

 

關寶慧日前跟梁浩銓合照，大讚好欣賞對方（關寶慧IG）

 

　　梁浩銓去年3月接受本網專訪時曾經提到欠債的問題，導致跟家人關係決裂，「7年前因為做生意，我被人夾走嚿錢走佬欠落一身債，債仔殺上屋企追數，（家人趕你走？）唔算，不過佢哋換咗鎖唔畀我返去，當下我都好Hurt，不過好明白，係阿媽都唔想生個咁嘅仔。」

 

（讀者提供）

轉載自: 晴報

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