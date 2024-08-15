莊韻澄狂呻遭「前夫」呂成忠長期騷擾！失聯僅30分鐘即報警上門：差啲以為我失蹤20小時

莊韻澄（前名：莊端兒）上月突然宣布與老公呂成忠（Joe）分居一年，正辦理離婚手續，更以長文控訴呂成忠擅自帶兒子到台灣作威脅、情緒勒索、「食軟飯」等，後來呂成忠透過YouTube Channel反擊，踢爆莊韻澄餵囝囝飲符水，二人公開互數對方不是，鬧出不少風波。莊韻澄近日出PO狂呻長期遭對方騷擾，呂成忠更驚動警方上門，令她大感無奈又困擾。

莊韻澄分享跟囝囝的生活照，不過內容一字一句全部都「放負」，她表達出無論做任何事都被「老公」監視住，然後不斷投訴，只放低電話一陣，「老公」都會認為是失聯而要求報警。莊韻澄大感無奈：「每日都搵樣嘢嚟騷擾我，咁得閒去諗點樣去搞我，不如你好好地搵嘢做，做好你自己啦！一係你Keep住去直播公審我啦，反正我都唔會刪留言都任人罵，我又冇反抗都唔知仲要點先肯俾我抖抖（唞唞），持續性嘅騷擾同傷害真係好恐怖！」、「我真心覺得自己連呼吸都錯，過往3年幾一直過啲咁嘅日子，日日搵樣嘢嚟嘈你話你，其實都真係好煩。」她指囝囝經常睇到自己喊，不斷講「Mami Crying」，令她大感內疚。

莊韻澄之後再以影片形式將二人對話公開，見到呂成忠指「我用我可以保護BB安全方法」，又稱「警員陪同下係（喺）樓下超過20分鐘」、「因為BB得3歲，皆佢一個人」、「最後BB位置時間不確定。我和警員溝通過才了解BB是否獨留家中」。莊韻澄對呂成忠做法感不滿，諷刺對方：「差啲以為我失蹤20小時呀」。

最後，莊韻澄以黑底白字寫下心聲：「過去為咗小朋友我忍，邊個唔想俾個完整家庭小朋友？否則我就唔會忍咁耐啦，而家我都係為咗我小朋友要去克服去面對，好多人問我點解唔block佢，因為我只不過冇聽2個電話或者30幾分鐘聯絡唔到我，啲人就會去報警囉！我而家就喺度講到明，我係會出去工作搵錢養家，我係會帶仔去玩去正常返學上堂同各種活動，見唔同朋友有正常社交！我都會自己同朋友見面食飯，而我唔喺我仔身邊嘅時候，一定會有工人姐姐同婆婆睇住，舅父舅母又會一齊幫手睇，基本上佢哋差唔多晚晚一齊陪我同BB食飯！BB真係好開心，而我屋企人真係好擔心我呀，不過我真係同大家講聲唔好意思，我好少放負......我好想之後放多啲工作相，開心相同BB嘅相，我會加油！」

