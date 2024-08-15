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15/08/2024

39歲落選港姐鍾溥敏戀才子徐緣婚外情修成正果？曾遭前徐太FB點名怒斥：拆散了我的家

#晴報文章 #娛樂 #離婚 #愛的迫降 #瑞士 #出軌 #婚外情 #拍拖 #模特兒 #影視娛樂
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　　現年39歲的鍾溥敏（Mandy）是2009年落選港姐，2019年被爆與已婚才子徐緣（徐俊文）出軌，一度哄動網絡。事隔近5年，二人不但依然愛得痴纏，鍾溥敏更宣布獲男友在瑞士《愛的迫降》場景浪漫求婚，踏進人生新一頁。

 

　　徐俊文比鍾溥敏大9歲，二人2019年一起主持網上節目結緣，誰知未夠一年，徐太在FB點名直斥：「Mandy Chung鍾溥敏搭上徐緣Vincent Tsui，拆散了我的家」，結果男方公開向妻女道歉，並宣布棄用女兒的名字「徐緣」做筆名，改回真名徐俊文。鍾溥敏起初否認拍拖及做第三者，只知男方正辦離婚；然後有自稱「徐太胞妹」的網民，在徐俊文FB留言鬧爆：「你呢個人渣，由始至終你冇同我家姐及緣緣親自道歉過…呢頭叫我家姐畀時間你諗清楚，嗰頭同鍾溥敏去高雄。」

 

 

　　身材逼爆的鍾溥敏及後正式公開戀情，不時分享「男友視角」的性感照及二人旅行相，又出post暗指跟男友「共患難」：「更喜歡共患難的感覺，看到真實一面，才能走得更遠。」二人無懼外界流言，依然愛得痴纏。

 

 

　　日前鍾溥敏宣布與徐俊文正式訂婚，相中，徐俊文在瑞士《愛的迫降》拍攝地單膝跪地，向鍾溥敏送上大大粒求婚鑽戒，二人更著晒白色情侶羽絨。鍾溥敏寫道：「我聲震震秒回yes I do，全程只用1-2分鐘。」她透露徐俊文揀《愛的迫降》場景背後意思：「V再深解，男女主角嘅性格南轅北轍，好似我倆咁大纜都扯唔埋，好多難關，好多妥協，非常多耐性同體諒…多謝你想盡辦法令我開心。徐生果然多橋，非常難忘。」

 

轉載自: 晴報

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