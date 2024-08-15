柳俊江離世後女友首次回應黑粉：學習多一些包容！Grace曾受流言攻擊獲柳家力撐

前無線新聞主播柳俊江今年1月被發現在寓所燒炭輕生亡，終年42歲。柳俊江女友Grace Mak曾一度遭網民狙擊，不過她選擇沉默應對，並獲男友家人力撐，以行動證明一切，14日Grace終於開腔談及面對hater的感受。

柳俊江女友Grace是「跳高女神」楊文蔚等運動員的經理人，在男方離世後，因曾傳出事前二人為感情爭執及金錢錢轇轕，部分網民紛紛留言質問Grace；加上柳俊江的生前友人王陽翎亦發文狙擊，令Grace當時腹背受敵，但她依然沉默不回應。及後，柳俊江家屬出面表示已視Grace為家人，事件告一段落。

一直沒有開腔的Grace用行動「說話」，她陪伴柳家到大埔慈山寺參拜，並留言「Family Day（家庭日）」；柳俊江弟弟在亡兄生忌時，上載Grace與柳媽媽在觀音廟前的合照，並承諾「我會永遠保護真正愛你的，無條件為你付出所有的人」，肯定Grace的付出。早前Grace與柳家打邊爐，為柳媽媽慶祝生日，並首次分享內心感受：「無論甚麼環境，請選擇做一個有情義的人。」

最近輪到Grace生日，柳家亦買來生日蛋糕為她慶生，尤其柳媽媽非常開心一起拍手唱生日歌，猶如兩母女。一直努力生活的Grace，終於第一次談及面對黑粉的感受：「對於網上的黑粉寶寶，希望大家都學習多一些包容，和祝福黑粉寶寶們開心幸福，他們花時間和心機去關注你、去罵你，一般他們真實生活裏活得不太開心，比較缺愛的。黑粉寶寶們，一起加油專注自己生活，一起幸福吧。」