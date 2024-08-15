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15/08/2024

《中年好聲音3》最後海選超多前歌手及家屬參賽！樂隊Ever主音帶女兒遺物結他自彈自唱令肥媽落淚

#晴報文章 #大灣區 #中年好聲音 #趙浚承 #綜藝節目 #娛樂 #可嵐 #歌手 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　《中年好聲音3》由6月宣布正式招募，反應大好，單是海選已經舉行過N次，包括星馬區、大灣區及香港區。不少觀眾睇直播都認為今屆特別多素人參賽，而8月12、13日香港區進行最後兩日海選，當中不乏熟悉的面孔，有前歌手和歌手的家屬等等，未知是否成功打入100強。據知，節目將於9月中旬開播，相信快將舉行記者會和進行部分錄影工作。

 

 

　　經過星馬區及大灣區的海選後，最後再次返回香港區，連續兩日有過千名市民報名試音，當中有前歌手可嵐、前Square成員趙浚承、前《亞洲電視亞洲星光大道4跳舞吧》季軍的李創偉等等，他們的歌唱實力毋庸置疑，獲得評判們的肯定。可嵐坦言自己過去兩年抱兩，由於連續懷孕的關係，未有機會參加首兩季的比賽，而趙浚承一向在內地跟實譚詠麟的球隊唱歌搵食，不過今次是龍婷和鄭梓浩的推動下報名試試。至於李創偉曾經簽約亞視，後來2021年參與ViuTV節目《阿女又戀嚟》和植詠珊及她母親「媚姨」參與演出，更以熒幕情侶出席活動。李創偉近年多次做MV男主角，又參與《男神廚房》節目，不過最令人有印象是他透露曾有同性戀經驗，去年他4個月內兩度做爸爸，令人相當震驚。

 

 

　　至於樂隊Ever主音何家豪都有現身，他拎住愛女的遺物結他自彈自唱《擁抱這分鐘》，令評判肥媽Maria Cordero及一向自稱「冷血」硬淨唔會喊的周國豐都忍不住落淚，他表示：「大約3個月前，我屋企發生唔開心嘅事，我8歲囡囡因為急病突然間離開咗我哋，呢支結他係我1月送畀佢嘅生日禮物，佢好鍾意音樂同唱歌嘅小妹妹...佢好希望拎住呢支結他上台表演，可惜完成唔到呢件事。」完成演唱之後，何家豪坦言估計囡囡在天之靈都會聽到，因為出世至今他都沒間斷到囡囡的房間唱歌，就算囡囡離世都照樣做，他更希望不用自己的名字，反而保持跟囡囡的聯繫用「桃爸」這個名字，令人相當感動。除了前歌手外，《聲夢傳奇》蔡愷穎的爸爸、歌手何婉盈的哥哥等都有參與面試。
 

轉載自: 晴報

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