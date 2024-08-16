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16/08/2024

鄭伊健到台灣《小姐不熙娣》宣傳遭小S生擒！伊健掩面傻笑大叫救命、堅拒扮陳浩南

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　　鄭伊健日前在台灣宣傳11月的高雄個唱，更登上徐熙娣（小S）的節目《小姐不熙娣》，出名每次見到靚仔、男神都會抽水自肥的小S，當然不會放過伊健，當眾生擒對方，令伊健嗌晒救命！

 

　　伊健將於11月23日在高雄巨蛋舉辦「HERE ＆ NOW 鄭伊健演唱會2024高雄站」，是他出道37年以來首次在當地舉行個人演唱會。伊健因《古惑仔》陳浩南一角在台灣深入民心，他現身《小姐不熙娣》，被小S及一眾嘉賓要求他再扮陳浩南霸氣出場。

 

 

　　曾在訪問中表示不喜歡陳浩南的伊健，在節目中多次婉拒扮陳浩南，表示早已脫離角色，又說：「你可以去香港買本《古惑仔》漫畫，快看幾遍就知道有甚麼方法去演。」眾人退而求其次，由小S扮大姐「十三妹」，而伊健醒目地自薦扮十三妹跟班，扮為小S點煙，堅持唔扮陳浩南；不過伊健都識做地示範古惑仔式彈煙頭滿足大家，令女嘉賓個個嘩嘩聲，更爭住搶煙頭。

 

 

　　小S為了「一親香澤」，要求再跟伊健演趣劇，自己飾演老闆娘，與下屬伊健上演激情戲。小S如樹熊一般攬實伊健，瘋狂撫摸伊健的心口和膊頭，嚇到伊健立即逃走；但小S扯住伊健說：「你過來，給我躺好！」然後手腳並用箝實伊健，郁都郁唔到的伊健掩面傻笑大叫救命，但無人拯救他。最後小S滿足抽水慾望之後，才放開伊健，全場爆笑。

 

 

　　其實小S鍾情不少香港男神，曾要求Tyson Yoshi及周殷廷當眾除衫外，又明言超冧劉俊謙。不過當劉俊謙「反客為主」扮錫小S時，小S即刻如少女般怕醜甜笑，節目效果一流。

 

轉載自: 晴報

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