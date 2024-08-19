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19/08/2024

港姐季軍吳文忻自揭乳癌復發擴散至淋巴！化療副作用感覺「在家中等死」

#手術 #娛樂 #乳癌 #晴報文章 #治療 #化療 #演員 #癌症 #副作用 #免疫治療 #影視娛樂
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　　1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹），淡出娛圈的她近年專心相夫教女，但她突然接受周刊訪問，自揭今年乳癌復發，癌細胞更擴散至淋巴，現正接受化療，積極面對。

 

　　現年49歲的吳文祈，2006年破天荒以100萬元酬勞任美容院代言人，接受整容手術改善勾鼻、磨平鼻節及抽脂，更公開整容過程，當年引起極大迴響，她多年後澄清絕無在臉上加任何假體。2011年，吳文忻與有「南丫島王子」之稱的男友陳劍陵結婚，育有兩名可愛女兒，閒時她照顧家庭之餘，亦周圍見朋友及玩樂，生活優哉悠哉。

 

 

　　成日笑的吳文忻，原來背後受病魔折磨。她近日主動相約傳媒做訪問，揭露兩年前確診乳癌，幸當時發現得早，腫瘤不算大，所以做了切除手術。誰知今年她驚悉復發，腫瘤變大不少，更發展至乳癌第三期，癌細胞擴散至淋巴腺，要做化療及免疫治療。

 

 

　　性格報喜不報憂的吳文祈，病情一直只得丈夫及1、2位朋友知道；得知復發後，她才告訴父母及女兒，同時接受訪問當作是告之朋友，亦希望跟同路人一起面對。

 

 

　　已接受2次化療的她消瘦不少，化療副作用亦令她身心不適，一度有「在家中等死」的感覺，幸好她及時調整心情，盡量進食更多健康食物，令自己不要瘦太多，準備充足與病魔打仗，因為治療時間已起要一年以上。

 

轉載自: 晴報

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