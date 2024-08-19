巴黎奧運 | 全紅嬋未返老家孖師姐去長隆樂園！跳水不怕十米高台竟怕這些動物？

巴黎奧運結束後，成功奪得兩面金牌的中國跳水隊代表全紅嬋人氣有增無減，日前她獲安排回到廣州跳水基地，跟前教練及師弟妹們見面，不少粉絲都走到她的老家湛江守候，不過全紅嬋暫時未回家見鄉親父老，反而獲禮待到長隆樂園玩水上遊戲和親親動物。

17歲的全紅嬋跟25歲的師姐陳藝文一齊去玩，全程拖住對方的手或者挨實對方，感情要好。有趣的是兩人的膠鞋同款之餘，背囊都同樣掛滿公仔，大家都有一堆熊貓公仔掛住，相當可愛又易認。雖然被路過的市民舉起手機影相顯得有點不自在，但見到小動物，全紅嬋全程都展現童心未泯的一面。

全紅嬋和陳藝文獲安排玩水上樂園設施，不過兩人連十米高台和三米彈板都冇有怕，相信對她們而言沒有任何刺激感覺。隨後，她們抱抱馬騮、樹懶、大蟒蛇、樹熊等等，全紅嬋原來都好細膽，見到大蟒蛇即時退後幾步，工作人員邀請她摸摸蟒蛇，她起初驚到即時拒絕，不過後來被勸導，將自己衛衣的帽笠住頭才夠膽接觸，一邊驚一邊微笑，後來她有抱抱馬騮，亦有摸摸樹熊，不過樹熊一有任何郁動，她都嚇得變成驚弓之鳥，連陳藝文都被她的反應嚇親。最後Shopping時，一向鍾意毛公仔的全紅嬋將長頸鹿可愛頭箍放入袋，未知會否預埋老友兼拍檔陳芋汐呢？