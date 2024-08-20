巴黎奧運 | 全紅嬋機場被偷拍孭¥26,400名牌包！正式步入發育期終體會陳芋汐痛苦

中國隊運動員人氣擔當全紅嬋連日來的行程都備受關注，事關不少鄉親父老都以為她會返家跟屋企人見面，不過原來只是到廣州樂園玩，以及探望跳水基地的教練及師弟妹。全紅嬋家門一定都不乏守候她的粉絲們，不過一直都只聞樓梯響，昨日有網友在廣州白雲機場野生捕獲全紅嬋，原來她跟師兄謝思埸以及師姐陳藝文一齊坐飛機返回北京。

全紅嬋日前飛抵廣州，不少網友都認為她會趁機會返老家探望家人，結果全爸爸有亮相向大家派月餅，但仍然未見全紅嬋的出現。昨日全紅嬋亮相廣州白雲機場，跟師兄謝思埸以及師姐陳藝文坐上機場安排的車輛，準備去閘口準備登機。網友們見到當然興奮，即時拎起手機拍攝，不過小紅書見到影片後，大家都對全紅嬋身上的名牌包包感到相當好奇。眼利的網友就認出她的miumiu包包價值，而掛飾卻是LV最新推出的烏龜形小錢包，分別價值26400元人民幣及7400元人民幣，不過網友留言一致認為名牌奢侈品都是贊助或者別人所送，總覺得一向純樸的全紅嬋不會輕易亂花錢。

今次回北京，不過月底好有機會來香港參與巴黎奧運會內地奧運健兒代表團的訪港行程，雖然大會指有關運動員名單將於稍後公布，不過運動項目中，見到將會有運動員跳水示範，所以全紅嬋極有機會隨團來港，喜歡烏龜的她未知會否再次引起一陣「公仔雨」。

另外，全紅嬋接受央視新聞的節目訪問，她坦言自己正式步入發育期，才體會到陳芋汐在東京奧運前所承受的痛苦，應付身高和體重增加，要多多努力去勤練才能達到最佳的跳水效果。至於兩屆同樣擊敗陳芋汐奪冠，全紅嬋表示：「我們哪一個人得了，就等於自己也得了，因為都是中國隊，是誰都不重要。（真的不重要吗？）不重要，因為外國運動員也都想拿，你要確保這一塊是中國的，你才會更開心。我肯定知道她也是很辛苦，我拿了是不是不對，我那個時候就在想，上一屆也是我拿，这一屆也是我拿，所以說我覺得拿了以後沒有特别開心。（怎麼在擁抱時安慰陳芋汐呢？）很棒！你很棒！」