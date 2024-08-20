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20/08/2024

賭王千金何超雲歐遊曬「未婚夫視角」比堅尼相！超Fit身材、顏值處於巔峰狀態

#娛樂 #何鴻燊 #何超雲 #晴報文章 #拍拖 #娛樂人物職業 #影視娛樂
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　　已故賭王何鴻燊的三房千金何超雲近年生活低調，自從與高級消防隊長Douglas訂婚後，才慢慢在社交網放閃，近日歐遊的她大曬未婚夫視角的比堅尼性感照，顏值處於巔峰狀態，沐浴愛河果然特別靚！

 

　　超雲近年已經絕跡公開社交場合，昔日身形圓潤的她，近年已變得甚fit；她以往愛作浮誇打扮，現在衣著簡約，不少人大讚她越來越靚又有氣質。2022年，超雲被爆已接受高級消防隊長男友Douglas求婚，訂婚後她開始分享與未婚夫旅行的點滴，又帶未婚夫跟朋友一起聚會，生活寫意。

 

 

　　近日超雲與Douglas及朋友們去歐洲旅行，喜愛攝影的Douglas為未婚妻拍下不少靚相。日前超雲先分享曬小蠻腰及美腿的靚相，她在片段中試帽時，未婚夫更幫手調整帽子，相當溫柔。

 

　　隨後，超雲更激罕著紅色比堅尼曬身材，只見身形fit爆的她對住鏡頭笑得超甜，想必靚相由Douglas操刀；同時她又上載「影後」照，身材前前後後一樣咁fit。此外，她在比堅尼外穿半透視白色恤衫，在街頭飲咖啡，依然性感誘人。

 

 

　　此外，超雲不忘與Douglas放閃，二人手拖手深情對望sweet到爆；超雲皮膚又白又滑，容光煥發，狀態絕佳，果然遇上對的人，有愛情滋潤才是最佳護膚品。

 

轉載自: 晴報

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