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20/08/2024

前微辣成員霍哥《雨夜屠夫》演連環殺手林過雲！海報惹網民心寒！與邵音音演嫲孫

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Text: 撰文：娛樂組

　　網絡紅人霍哥（霍俊邦）早前於社交媒體上載新戲角色造型海報，為其主演的電影《雨夜屠夫》宣傳，惹來網民瘋狂洗版留言「霍哥飾演緊自己」、「頂，我打咗個冷震」、「起哂雞皮」，仲有網民林盛斌留言叫霍哥「做定出年西裝金像獎著啦」，一大堆流量密碼迅即成討論熱話。霍哥日前現身出席電影發佈會，即睇佢對網民反應點回應！

 

 

　　YouTuber霍哥早前為新戲《雨夜屠夫》開鏡，宣佈將會主演由鄧東明執導的真實案件改篇電影《雨夜屠夫》，戲中飾上世紀80年代連環殺手林過雲。日前，男主角霍哥與女角主雪兒（Suet E）及音音姐（邵音音）一同出席電影發佈會， 霍哥於戲中與音音姐演嫲孫關系，當中兩人不乏對手戲，音音姐透露於劇內要不停鬧個孫（霍哥） 。早前開機，即要面對大量內臟拍攝， 霍哥表示：「真係本色演出呀呢次，呢套戲又內臟又同女角好多『肉』博戲，成個角色造型上更加唔駛講，同我嘅人設完美配合，導演見我嗰刻都話：『係你啦！』不過認真講係要摵甩平時拍片嗰種喜感，只怕唔夠力度變態，所以我叫自己乜都唔好理，要出盡力變態。」

 

　　發佈會當天適逢音音姐生日，劇組準備蛋糕與音音姐慶生，搞笑的音音姐更自備高踭鞋同「孫仔」霍哥影相，導演鄧東明亦上台指，希望藉著電影故事帶出女士要小心有保護自身的意識。

 

 

　　由霍哥飾演的林過雲是香港首名連環的士殺手，由於犯案日子都是下雨天的晚上，因有「雨夜屠夫」之稱。 由於霍哥以往一直於社交媒體主力拍攝喜感、搞笑片，當接下角色時即腎上腺急升，為求由搞笑轉認真mode演出角色，開機前閉關半個月不停睇有關殺人犯心理書籍和肢解片：「閉關半個月做功課連續係咁睇，夜麻麻仲要唔開燈睇好有『變態殺手』feel，睇到想嘔。」除咗日刨夜刨劇本，霍哥話音音姐現場教佢演戲，又謂：「見到網民話我『因為做返自己，唔屬於演技』，其實唔啱嘅，對我嚟講好色同變態都係兩種演技嚟嘅。」新電影公佈率先引來討論熱話，霍哥感到開心之餘，亦期待入場觀眾睇佢變態一面，又笑指希望到時「出街唔會畀人打」。

 

轉載自: 晴報

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