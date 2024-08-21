羅霖自爆兒子身份受質疑、要求前夫驗DNA！仔仔被洗腦「母親鬼上身」曾生隔閡！當年嫁豪門羅母拒收禮金

有「美魔女」之稱的羅霖接受香港電台第二台《她．他．它》節目主持陳淑蘭、陳淽菁專訪， 細訴過去婚姻中的隱痛，希望能夠啟發女性自強。 羅霖生於小康之家，父母皆任職醫護，小時候因為體弱而備受家人呵護，她認為自己的人生 是「先甜後苦」。

畢業後，羅霖曾任職空姐，對選美毫無興趣，直至認識了 Nel Nel（張學潤）：「（參加選美）是 Nel Nel 提名我的。他是改變我人生的人，可以說是我的 伯樂。當時我已 24 歲，算是比較成熟的年紀，我很怕失敗被人認到。Nel Nel 一直鼓勵我，說（截止報名）最後一天晚上九時（報名）就沒有記者影到，所以我才敢報名。」

羅霖與前夫劉坤銘育有3子，兩人2013年離婚結束18年婚姻。兩人一度就贍養費問題鬧上法庭，最後兩人協議庭外和解，三個兒子的撫養權歸羅霖。羅霖透露曾遭親人質疑兒子的「血緣關係」，她曾讓孩子與前夫進行親子鑒定：「我不喜歡跟人嘈，倒不如用證據去證明，去驗DNA 就能一清二楚，也不用大家勞氣傷感情。結婚不是你一個人的事，而是兩個家庭的結合，我自己可以承受到（閒話），我去做這件事，是因為不想他人侮辱我父母，這點我接受不了。」這是她首次公開提及此事，羅霖不希望影響孩子的童年，所以過往從未告知他們。 談及「嫁入豪門」的經歷，羅霖憶述當年母親主動提出不要任何禮金，為的是表現一家人的骨氣，不想被人「指指點點」批評為貪圖錢財。

對於離婚的決定，她坦言並非一時衝動。當時小 兒子才剛出生，還有不同的顧慮，所以最終她掙扎了六年才下定決心結束婚姻。「很多事我都跟媽媽商量，她說除非你沒有三個小朋友，你就立刻離婚；否則，你就要認命，嫁雞隨雞，直至忍到 過了你的底線。」她表示自己與大多數女性一樣，最終難以忍受的底線在於第三者和家暴。 隨著前夫的生意需要，羅霖曾與孩子移居上海。由於當地難以聘請長期的家傭，她的父母那 兩年也搬到上海，幫她照顧小孩及起居飲食，這也改變了母親對她婚姻的看法。「在上海期間，我媽媽觀察到很多，最後她跟我說：『你要怎樣做，你自己決定吧』。」羅霖多年前曾在節目《Master’s Talk師父有請》中提及自己是「淨身出戶」：「離婚一刻贍養費係零，我負責小朋友生活費，前夫負責小朋友教育費，點知過半年佢同我打官司，想分我一半錢，學費佢都只想畀部份，打官司真係好心力交瘁，我一個女人點算好呢？幸好媽咪話有飯食飯、有粥食粥，叫我返屋企。」

《她．他．它》主持都讚嘆她「為母則剛」的精神，而羅霖坦言自己當年其實並不堅強，甚至因情緒問題而需要服藥。 離婚初期，羅霖的大兒子和二兒子跟前夫生活，她則帶著小兒子回到娘家。她指不同住的兒子曾一度受到影響，例如有人指她被鬼上身等言論，因而與她產生隔閡：「半年後，大兒子一人拿著行李來找我，我笑問他是否打算只住一段短時間，因為當時我仍擔心自己照顧不了他。」這段經歷讓羅霖深刻理解到女性必須愛自己，不要因為另一半和家庭而失去自我。她藉著節目勉勵女性聽眾：「無論你是單身或已婚，一定要經濟獨立。真的，妳說話都可以大聲一點。安全感是來自自己，而不是另一半。」