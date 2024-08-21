36歲湯怡食拉麵新相「皮包骨」令網民擔心！自揭婚後過瘦之謎

現年36歲的湯怡與麥秋成育有3歲女兒「麥QQ」，最後一家三口去日本旅行，不過湯怡在旅行相中看來比之前更瘦削，網民紛紛留言關心她的健康。

專心湊女及經營餅店的湯怡，自從當媽媽後身形越來越骨感，尤其穿起背心或泳衣更覺「皮包骨」，她亦曾解釋自己本身是瘦底，以求釋除網民憂慮。

最近湯怡一家三口去日本旅行，她在熱辣辣的天氣下穿了入膊小背心示人：「體感四十度嘅天氣，時時刻刻都喺爆汗狀態，但好開心終於可以曬返黑丁點。搵間舒舒服服嘅舖頭，坐低食碗拉麵，已經好滿足了。」只見相中的湯怡膊頭及手臂看來比之前更加瘦削，鎖骨非常明顯，唔少網民都表示驚訝：「感覺你太忙冇時間食嘢」、「瘦到有點心痛」、「要食多啲嘢增肥」、「瘦得太犀利啦」，有人直指湯怡太瘦看來一臉殘樣：「太瘦好顯老，似4字」、「太瘦，晤好睇」，亦有人老實不客氣指她嫁人後越來越瘦：「老公無畀飽飯你食？」

湯怡隨後在「你問我答」中回應身形過瘦之謎：「有啲人覺得我fit，有啲人覺得我瘦，個個都問點解我瘦咗咁多，但其實我呢十年嚟都無變過。十年前仲瘦過而家十磅添，而我由細到大都係好骨感的，只係可能大家以前未留意到。自問我食嘅嘢都幾多，但就算我食幾多都要吸收到先得，無論點都好，身體健康就好了。」

此外，原來湯怡一家去日本時正值地震，當時她立即上網找尋地震的注意事項：「要屋企人朋友擔心了，不好意思。幸運地平安回來，大家都要小心。」