  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    消委會報告
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

21/08/2024

36歲湯怡食拉麵新相「皮包骨」令網民擔心！自揭婚後過瘦之謎

#麥秋成 #湯怡 #演員 #娛樂 #晴報文章 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　現年36歲的湯怡與麥秋成育有3歲女兒「麥QQ」，最後一家三口去日本旅行，不過湯怡在旅行相中看來比之前更瘦削，網民紛紛留言關心她的健康。

 

　　專心湊女及經營餅店的湯怡，自從當媽媽後身形越來越骨感，尤其穿起背心或泳衣更覺「皮包骨」，她亦曾解釋自己本身是瘦底，以求釋除網民憂慮。

 

 

　　最近湯怡一家三口去日本旅行，她在熱辣辣的天氣下穿了入膊小背心示人：「體感四十度嘅天氣，時時刻刻都喺爆汗狀態，但好開心終於可以曬返黑丁點。搵間舒舒服服嘅舖頭，坐低食碗拉麵，已經好滿足了。」只見相中的湯怡膊頭及手臂看來比之前更加瘦削，鎖骨非常明顯，唔少網民都表示驚訝：「感覺你太忙冇時間食嘢」、「瘦到有點心痛」、「要食多啲嘢增肥」、「瘦得太犀利啦」，有人直指湯怡太瘦看來一臉殘樣：「太瘦好顯老，似4字」、「太瘦，晤好睇」，亦有人老實不客氣指她嫁人後越來越瘦：「老公無畀飽飯你食？」

 

 

　　湯怡隨後在「你問我答」中回應身形過瘦之謎：「有啲人覺得我fit，有啲人覺得我瘦，個個都問點解我瘦咗咁多，但其實我呢十年嚟都無變過。十年前仲瘦過而家十磅添，而我由細到大都係好骨感的，只係可能大家以前未留意到。自問我食嘅嘢都幾多，但就算我食幾多都要吸收到先得，無論點都好，身體健康就好了。」

 

 

　　此外，原來湯怡一家去日本時正值地震，當時她立即上網找尋地震的注意事項：「要屋企人朋友擔心了，不好意思。幸運地平安回來，大家都要小心。」

轉載自: 晴報

【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#麥秋成 #湯怡 #演員 #娛樂 #晴報文章 #港聞娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

烏克蘭反攻俄，戰線打到非洲

21/08/2024 17:49

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk