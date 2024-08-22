  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

22/08/2024

巴黎奧運 | 劍擊代表蔡俊彥大爆全年收支！揭職業運動員比賽幾乎全自費！無消遣、交際情況下一年剩3萬

#娛樂 #蔡俊彥 #晴報文章 #ViuTV #代表隊 #巴黎 #張家朗 #劍擊 #奧委會 #運動員 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　香港劍擊代表蔡俊彥（Ryan）在巴黎奧運期間，一直留守ViuTV為觀眾講解多場劍擊賽事，齊齊見證隊友張家朗及江旻憓為香港帶來兩面金牌。Ryan的真性情加上活躍社交平台，令他成功「圈粉」。奧運結束，殘奧快將開始，市民都關心到運動員的收入及支援，繼羽毛球代表李卓耀指部分運動員月入只得7千幾後，Ryan前晚直接分享運動員全年的收支詳情，不少網友都嘖嘖稱奇。

 

 

　　香港奧運代表隊今次巴黎奧運成功爭取到2金2銅佳績，不少人著眼於他們的「獎金」，不過其實很多全職運動員的「零用錢」相當低微，最低月薪僅7130港元。港協暨奧委會義務秘書長、香港輔助警察隊總監楊祖賜早前接受電視訪問時表示，運動員雖然薪金不高，但獲得如教練、醫療、住宿等資源，他認為大家「無咩嘢要使錢」，只是「當一啲零用錢」，認為香港運動員是「無後顧之憂」。羽毛球代表李卓耀早前接受電台訪問，他認為運動員是一份工作，須付出了大量時間和精力，犧牲讀書時間去投入運動是重大的抉擇，應該獲得合理的待遇，基層全職運動員「起碼都萬幾蚊啦」，至少都要合乎最低工資水平。

 

 

　　Ryan如今世界排名第8位，他前日在Threads公開收入及支出詳情，竟然袋緊7130港元的月薪？Ryan透露出外比賽爭取經驗及積分原來都是自費，就算如他計算表中所言，一日三餐以及住宿都在體院解決，並且完全不約朋友食飯消遣，一年才能有3萬多的零用錢，更莫說要畀家用、購買器材或者拍拖等生活費。不少網友見到Ryan的分享都大感震驚，特別是很多人並不知道比賽是由運動員自費，「職業運動員要自費比賽？我真係笑X咗」、「真係唔講唔知，原來出去打比賽係自費」、「其實佢哋預咗你出trip會開啟光合作用模式？」、「有蔡仔做KOL真好，俾大家知道香港運動員有幾幸福」、「原來連報名費都要自己出，辛苦你，辛苦所有香港運動員！X晒所有話$7000包伙食住宿好幸福嘅人」、「$150／day都唔知可以食乜。歐洲一餐都超過$150」、「多謝你講個現實出嚟，但同時又好擔心你會俾人的去照肺」等等。

 

　　不過，Ryan現時實屬香港「精英運動員」系列，收入應該介乎11520港元至44500港元之間，網友估計他是提出自己初初轉全職運動員時的辛酸。他事後表示：「請大家不要誤會，這不是我的。只是希望大家關注到部分隊友會遇到的情況，希望他們能得到更好的待遇，感謝大家的支持及體諒。」隨後他清空整個Threads帳戶，將所有Po文刪走。


轉載自: 晴報

【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#娛樂 #蔡俊彥 #晴報文章 #ViuTV #代表隊 #巴黎 #張家朗 #劍擊 #奧委會 #運動員 #港聞娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中國威脅25年

22/08/2024 13:43

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk