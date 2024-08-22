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22/08/2024

TVB《瞬間直擊半小時》竟播193撞跌婆婆片！主持洪永城區永權再抽《試當真》水

#ERROR #曾志偉 #歌手 #綜藝節目 #娛樂 #MIRROR #區永權 #盧瀚霆 #法拉利 #郭嘉駿 #洪永城 #影視娛樂
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　　近日男團ERROR其中一名成員郭嘉駿（193）成為網上紅人，全因日前他被車Cam影到在土瓜灣駕駛名車期間，撞跌一位婆婆，隨後引發多人討論。平時差不多好多香港人都「知佢咩料」的193，曾牙擦擦寸無線的節目。今次，輪到「方丈」出手了。

 

 

　　初出道郭嘉駿表現出牙擦擦，批評無線節目和高層曾志偉，更批評睇無線節目的觀眾為「老嘢」。之後，他一句成名，不過亦惹來取笑，於其他節目內喊住認自己性格率直，想維護公司才衝口而出。事隔多年沒有太多觀眾再提，以為事過境遷？

 

 

　　事實並非如此，日前網上瘋傳郭嘉駿駕駛車輛倒車時撞跌一位老婆婆後，亦成為由洪永城和區永權主持的《瞬間直擊半小時》中的焦點話題。節目一開始以郭嘉駿涉事片段開始，並開全名報道這事跟郭嘉駿有關。

 

 

　　區永權先交代片段內容：「呢個瘋傳片段捕捉到驚險瞬間，事發喺土瓜灣美善同道與江蘇街交界，一架紅色法拉利喺度倒車，而一個婆婆由江蘇街走出馬路，呢個時候車停低，婆婆亦停低，以為冇事發生，點知慢鏡睇真啲，車繼續後退同時婆婆亦向前行，於是婆婆被法拉利撞到整個人跌喺地，好彩後輪冇碌過婆婆腳，事後見到身型高大司機落車慰問婆婆，而婆婆當時睇起嚟冇乜大礙，只係摸下右手手踭，可能擦傷，至於司機就上番車，轉入江蘇街離開，婆婆繼續過馬路，跟住消失喺畫面中。」之後洪永城接著說兼讀出郭嘉駿在社交網上對事件表態：「事發日期喺8月18日下晝5點，至於193喺晚上9點左右，喺社交平台交代成件事。」

 

　　另外，節目組繼續向同行其他媒體抽水，當研究完膠椅老化爛掉的一條片後，鏡頭一轉區永權和洪永城站在同款同牌子的膠椅上，洪永城表示這個匪夷所思動作，全是一個錯誤示範。區永權再表示：「想提大家凳嘅主要用途，只是作為使用而並唔係用嚟企。至於呢啲自圓其說方法太過胡鬧，如果剛才令大家反感，我哋係深感怯意。」洪永城更接著說：「其實我哋一直喺尊業嗰度，希望拿捏底線，但今次好明顯唔係拿捏得非常之好，將來我哋會加倍小心。」說話用詞和表達方式，都似日前《試當真》被網民批評取笑MIRROR成員盧瀚霆跳舞片後急刪片，兼且在專業澄清的字眼。

 

轉載自: 晴報

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